Israels Gesellschaft ist „apathisch geworden“

Soweit er das sehe, gebe es in der Bevölkerung keine Mehrheiten für eine Annexion oder für eine Teilannexion des Westjordanlandes, aber es gebe auch keine Mehrheiten für einen Abzug der Siedlungen mehr, sagte Lintl. Auch der Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober 2023 auf Israel spiele im Wahlkampf eine Rolle. Die Bevölkerung frage sich: „Warum hat die Regierung uns nicht beschützen können? Warum weist die Regierung jegliche Schuld von sich und beschuldigt alle anderen?“, berichtete Lintl. Es gebe Anzeichen dafür, dass es Wissen über das bevorstehende Massaker gegeben habe.