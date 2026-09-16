WHO sieht Fortschritte im Kampf gegen Ebola

Ärzte ohne Grenzen warnt vor „wanderndem Ausbruch“

Weniger optimistisch als jene der WHO ist die Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Landesweit sei die Zahl der Neuinfektionen nicht gesunken und der Ausbruch verkleinere sich nicht, „er wandert“, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. „Mit Süd-Ubangi ist nun die siebente Provinz betroffen. Nord-Kivu wiederum verzeichnet inzwischen fast die Hälfte aller neu bestätigten Fälle, bei zugleich stark steigendem Anteil positiver Tests in den vergangenen Tagen“, sagte Anthony Kergosien, Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in der DR Kongo.