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Epidemie im Kongo

WHO sieht Fortschritte im Kampf gegen Ebola

Ausland
16.09.2026 20:02
Desinfektion eines Bestattungsteams in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen ...
Desinfektion eines Bestattungsteams in der Provinz Ituri im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo(Bild: AP/Dieudonne Dirole)
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Die WHO sieht Fortschritte im Kampf gegen die Ebola-Epidemie in der Demokratischen Republik Kongo. „Wir beginnen, ermutigende Anzeichen zu sehen, dass wir an Boden gewinnen“, erklärte der Chef der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Mittwoch. Weniger optimistisch stellt sich die Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen darf.

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Der WHO-Chef verwies auf Fortschritte bei Tests zur Behandlung und Vorbeugung von Ebola-Infektionen. Außerdem würden voraussichtlich „in den kommenden Wochen“ klinische Tests zur Wirksamkeit von Impfungen starten. Die Ausbreitung gehe allerdings noch nicht in dem Maße zurück, wie sie „müsste“, mahnte Tedros. Die Eindämmungsmaßnahmen in der Demokratischen Republik Kongo müssten daher noch „mehrere Monate lang beibehalten und verstärkt werden“ – und das gestalte sich „schwierig“.

Am Vortag hatte der WHO-Chefepidemiologe Olivier le Polain gewarnt, dass die Fallzahl landesweit zwar abnehme, in der Unruhe-Provinz Nord-Kivu aber eine „exponentielle“ Ausbreitung der Ebola-Fälle festzustellen sei. Dort habe sich die Zahl der Todesopfer durch Ebola in den vergangenen zwei Wochen von etwa hundert auf mehr als 200 in etwa verdoppelt. Auf Nord-Kivu entfielen demnach 45 Prozent der in der vergangenen Woche gemeldeten Ebola-Fälle.

Ärzte ohne Grenzen warnt vor „wanderndem Ausbruch“
Weniger optimistisch als jene der WHO ist die Einschätzung der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Landesweit sei die Zahl der Neuinfektionen nicht gesunken und der Ausbruch verkleinere sich nicht, „er wandert“, hieß es in einer Aussendung am Mittwoch. „Mit Süd-Ubangi ist nun die siebente Provinz betroffen. Nord-Kivu wiederum verzeichnet inzwischen fast die Hälfte aller neu bestätigten Fälle, bei zugleich stark steigendem Anteil positiver Tests in den vergangenen Tagen“, sagte Anthony Kergosien, Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen in der DR Kongo.

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In den wichtigsten Einsatzzentren verzeichnet die Organisation nach eigenen Angaben nach wie vor unentdeckte Übertragungsketten. Zudem seien die neuen Ausbruchsgebiete mangelhaft vorbereitet und wiesen nur geringe Kapazitäten auf, und das „stellt ein ernstes Risiko dar. Es wäre ein Fehler, anzunehmen, der Ausbruch sei unter Kontrolle, nur weil einige Ebola-Behandlungszentren weniger Patienten aufnehmen“, so Kergosien.

Seit Ausbruch der Epidemie über 3400 Todesfälle
Ebola wird durch direkten Kontakt mit Körperflüssigkeiten Infizierter übertragen. Die Krankheit führt zu Fieber, Muskelschmerzen, Durchfall bis hin zu inneren Blutungen und Organversagen. Der Ebola-Ausbruch im Kongo war Mitte Mai offiziell festgestellt worden. Bis zum 12. September registrierten die Behörden des zentralafrikanischen Landes etwa 7200 Infektionen und 3475 Todesfälle in sieben Provinzen.

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