Will: „Noch nie so schlechtes Gesetz gesehen“

Zwei Euro plus Mehrwertsteuer – macht 2,40 Euro: Ab Oktober wird Online-Shopping für viele Österreicher teurer. Doch wen trifft die neue Paketsteuer tatsächlich? Handelsverbands-Geschäftsführer Rainer Will findet im Gespräch klare Worte und bezeichnet das Gesetz als „total verunglückt“. Was die neue Abgabe für Konsumenten und heimische Händler bedeutet und warum Will davor warnt, sehen Sie im Video oben.