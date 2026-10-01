Kuschelurlaub nahe der Therme Loipersdorf

Zeit zu zweit im 4*s Maiers Kuschelhotel Loipersdorf: Freut euch auf romantische Suiten, Jungle Spa, private Love Rooms und besondere Genussmomente. Adults only – für Paare, die Nähe, Entspannung und ein kleines Abenteuer suchen.
Gemacht für Paare, Verliebte und alle, die ihre Leidenschaft neu entfachen wollen: Ein Ort für Romantiker, Liebesabenteurer und Menschen, die sich einfach gernhaben – und sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Fern vom Alltag entsteht hier Raum für Nähe, Sinnlichkeit und unvergessliche Momente zu zweit.
Unsere exklusiven Suiten, der zauberhafte Garten, das Jungle Spa und die Special Love Rooms bieten euch dafür die perfekte Kulisse, um eure Träume zu leben und die Leidenschaft zu entfachen. Bei uns stehen Romantik und Abenteuer an erster Stelle, only for adults.
Wer es besonders gemütlich mag, taucht im Jungle Spa in eine ganz besondere Wohlfühlwelt ein: Sauna, Dampfbad, Salzdampfbad und ein gemütlicher Ruheraum laden zum Entspannen und Abschalten ein. Hier gehört die Zeit ganz Ihnen – ohne Alltag, ohne Termine, nur Zweisamkeit.
Private Rückzugsorte für ganz besondere Momente
Und dann sind da die kuscheligen Zimmer und Suiten, die mehr sind als nur ein Ort zum Schlafen. Private Saunen, Indoor- und Outdoor-Whirlpools, romantische Details und ganz viel Raum für Zweisamkeit machen aus dem Aufenthalt ein ganz persönliches Erlebnis. Wer das Besondere sucht, findet mit den Private Love Rooms außergewöhnliche Rückzugsorte, die ganz auf gemeinsame Stunden zu zweit ausgerichtet sind.
Ganz neu und definitiv nicht für jedermann, aber für besondere Paare: der Secret Love Room. Ein außergewöhnlicher Rückzugsort für alle, die Lust auf etwas mehr Abenteuer, Privatsphäre und eine ganz besondere Art von Zweisamkeit haben. Hier darf man den Alltag getrost vor der Tür lassen.
Ob Hochzeitstag, Geburtstag, Jahrestag oder einfach ein spontanes „Wir zwei brauchen wieder einmal Zeit für uns“ – das Maiers Kuschelhotel ist der perfekte Ort, um gemeinsame Momente zu feiern. Adults only, versteht sich. Denn hier dreht sich alles um Liebe, Nähe, Genuss und ungestörte Zweisamkeit.
Unser Tipp für eure ganz besondere Auszeit zu zweit
Heart Beats – genießt eine oder mehrere Übernachtungen inklusive kuscheligem Frühstück bis 11 Uhr und startet mit einem sprudeligen Willkommensgetränk in eure gemeinsame Zeit. Auf eurem Zimmer warten eine Flasche Maiers Kuschelsekt, eine süße Überraschung und ein Helium-Ballon mit „I love you“. Abends verwöhnen wir euch mit einem romantischen 4-Gänge-Love-Dinner oder Love-Fondue im Restaurant – auf Vorbestellung natürlich auch vegetarisch oder vegan.
Für besondere Erinnerungen gibt es bei eurer Anreise ein kleines Liebesschloss in Herzform inklusive Gravur sowie eine Love Surprise von Amorelie. Ab € 191 pro Person für 1 Nacht.
Henndorf, Therme 7
A-8282 Loipersdorf
T: +43 3382 86 86 0