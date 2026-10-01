J.Los Kleid müssen Sie unbedingt von hinten sehen!

Für Jennifer Lopez steht gerade Fashion-Week-Hopping auf der Agenda. Und wie schon in Mailand sorgt die Sängerin und Schauspielerin auch in Paris für jede Menge Blitzlichtgewitter. Kein Wunder: Denn auch der neueste Look der 57-Jährige ist spektakulär. Denn warten Sie mal, bis J.Lo sich umdreht ...
Am Mittwochabend erschien Jennifer Lopez beim Charity-Dinner von Naked Heart France in Paris. Und legte einen Auftritt hin, der einer Diva würdig war!
Fake-Fur, Beinschlitz – und eine Überraschung!
Denn schon von vorn war das braune Kleid, das sich die Sängerin für diesen Event ausgesucht hatte, ein echter Blickfang. Woran das lag? Vor allem an dem extralangen Beinschlitz, der fast bis zur Hüfte der Latina reichte.
Und während die Fotografen noch fleißig auf die Auslöser drückten, entledigte sich La Lopez ihres Fake-Fur-Mantels, drehte sich um – und machte alle sprachlos!
Denn das Dress war tatsächlich komplett rückenfrei geschnitten. Eine sexy Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hatte. Wow!
J.Lo macht Schleier zum It-Piece
Schon am Mittwochnachmittag besuchte Lopez übrigens trotz leichten Nieselregens die Schau von Stella McCartney in Paris. Und war auch schon da ein echter Blickfang.
Zum braunen Seidenkleid kombinierte die Sängerin und Schauspielerin eine lange und flauschige Fake-Fur-Stola sowie einen zarten Netzschleier mit Punkten.
Trends für den Herbst – und das kommende Frühjahr
Mit ihren Looks bewies Jennifer Lopez übrigens auch in Paris echtes Trendgespür. Zwar werden in der französischen Metropole gerade die Trends für die kommende Frühjahr/Sommer-Saison vorgestellt, J.Los Outfits versprühten allerdings absolute Herbst-Vibes.
Und das lag nicht nur am falschen Pelz, sondern auch an der Farbauswahl. Denn Braun zählt in den nächsten Monaten zu DER Trendfarbe schlechthin!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.