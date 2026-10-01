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XXL-Beinschlitz, aber:

J.Los Kleid müssen Sie unbedingt von hinten sehen!

Star-Style
01.10.2026 14:18
Wow! Jennifer Lopez war bei einer Charity-Gala in Paris ein echter Hingucker. Aber Sie müssen ...
Wow! Jennifer Lopez war bei einer Charity-Gala in Paris ein echter Hingucker. Aber Sie müssen sich das Outfit der Sängerin unbedingt von hinten anschauen!(Bild: Krone-Collage/APA-Images / Action Press / Jeanne Accorsini)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Für Jennifer Lopez steht gerade Fashion-Week-Hopping auf der Agenda. Und wie schon in Mailand sorgt die Sängerin und Schauspielerin auch in Paris für jede Menge Blitzlichtgewitter. Kein Wunder: Denn auch der neueste Look der 57-Jährige ist spektakulär. Denn warten Sie mal, bis J.Lo sich umdreht ...

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Am Mittwochabend erschien Jennifer Lopez beim Charity-Dinner von Naked Heart France in Paris. Und legte einen Auftritt hin, der einer Diva würdig war!

Fake-Fur, Beinschlitz – und eine Überraschung!
Denn schon von vorn war das braune Kleid, das sich die Sängerin für diesen Event ausgesucht hatte, ein echter Blickfang. Woran das lag? Vor allem an dem extralangen Beinschlitz, der fast bis zur Hüfte der Latina reichte.

Jennifer Lopez sorgte mit einem extralangen Beinschlitz für Aufsehen.
Jennifer Lopez sorgte mit einem extralangen Beinschlitz für Aufsehen.(Bild: APA-Images / Action Press / Jeanne Accorsini)

Und während die Fotografen noch fleißig auf die Auslöser drückten, entledigte sich La Lopez ihres Fake-Fur-Mantels, drehte sich um – und machte alle sprachlos!

Denn das Dress war tatsächlich komplett rückenfrei geschnitten. Eine sexy Überraschung, mit der wohl niemand gerechnet hatte. Wow!

Als sie sich dann allerdings umdrehte, gab es eine (nackte) Überraschung!
Als sie sich dann allerdings umdrehte, gab es eine (nackte) Überraschung!(Bild: APA-Images / Action Press / Jeanne Accorsini)

J.Lo macht Schleier zum It-Piece
Schon am Mittwochnachmittag besuchte Lopez übrigens trotz leichten Nieselregens die Schau von Stella McCartney in Paris. Und war auch schon da ein echter Blickfang.

Zum braunen Seidenkleid kombinierte die Sängerin und Schauspielerin eine lange und flauschige Fake-Fur-Stola sowie einen zarten Netzschleier mit Punkten.

Schon am Mittwochnachmittag bewies J.Lo, das ihr in Modefragen niemand etwas vormacht.
Schon am Mittwochnachmittag bewies J.Lo, das ihr in Modefragen niemand etwas vormacht.(Bild: Viennareport)
Bei der Schau von Stella McCartney trug die Diva einen Netzschleier.
Bei der Schau von Stella McCartney trug die Diva einen Netzschleier.(Bild: APA/AP Photo/Aurelien Morissard)

Trends für den Herbst – und das kommende Frühjahr
Mit ihren Looks bewies Jennifer Lopez übrigens auch in Paris echtes Trendgespür. Zwar werden in der französischen Metropole gerade die Trends für die kommende Frühjahr/Sommer-Saison vorgestellt, J.Los Outfits versprühten allerdings absolute Herbst-Vibes.

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Und das lag nicht nur am falschen Pelz, sondern auch an der Farbauswahl. Denn Braun zählt in den nächsten Monaten zu DER Trendfarbe schlechthin!

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