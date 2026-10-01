J.Los Kleid müssen Sie unbedingt von hinten sehen!

Für Jennifer Lopez steht gerade Fashion-Week-Hopping auf der Agenda. Und wie schon in Mailand sorgt die Sängerin und Schauspielerin auch in Paris für jede Menge Blitzlichtgewitter. Kein Wunder: Denn auch der neueste Look der 57-Jährige ist spektakulär. Denn warten Sie mal, bis J.Lo sich umdreht ...