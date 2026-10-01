Wer wird die „eierlegende Wollmilchsau“ des ÖFB?

Lieber eine Idee zu viel als zu wenig

Man suche „einen Architekten für die sportliche Zukunft des ÖFB und des österreichischen Fußballs“, erklärte Pröll. Auch in den laufenden Strategieprozess, in dem der Fußball-Bund ebenfalls von Ernst & Young begleitet wird, soll der oder die Auserwählte dann noch eingebunden werden. „Wir wollen jemanden finden, der nicht verwaltet, sondern proaktiv gestaltet und die Dinge in die Hand nimmt“, sagte der Verbandschef. Der neue Sportdirektor solle „Innovationen vorantreiben und Veränderungsprozesse initiieren“ – und dabei lieber eine Idee zu viel zulassen als zu wenig.