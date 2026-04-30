Landtag stimmt zu: Kärntner Asyl-Hausordnung fix

FPÖ will (mehr) Abschiebungen

Es gehe auch darum, dass man der steigenden Migration etwas entgegenhalte, betont Josef Ofner, Klubobmann-Stellvertreter der FPÖ, der die geplanten Regeln als „Alibiaktion“ bezeichnet. „Da wird sich aber das große Fürchten einstellen“, kritisiert er die vorgeschlagene Kürzung des Taschengeldes von 40 auf 20 Euro, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.