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„Finde ich scheiße“: FIS-Pläne kommen nicht gut an

Ski Alpin
01.10.2026 14:39
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind keine Fans der Idee, jährlich Weltmeisterschaften ...
Marco Odermatt und Franjo von Allmen sind keine Fans der Idee, jährlich Weltmeisterschaften abzuhalten.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass die FIS ab 2032 fast jährlich Ski-Weltmeisterschaften ausrichten will, kommt bei den Athleten gar nicht gut an – zumindest nicht in der Schweiz ...

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„Ich verstehe die Meinung der FIS, dass es finanziell gut wäre“, kann Loic Meillard die Beweggründe des Weltverbandes zwar nachvollziehen, bemängelt allerdings: „Für die Athletenseite wäre es schade, weil das den Wert von jeder Medaille wegnehmen würde.“

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„Das nimmt einfach den Wert“, stimmt Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt seinem Teamkollegen Meillard zu. Besonders drastisch formulierte es der dreifache Olympiasieger Franjo von Allmen. „Ich persönlich finde es scheiße, ehrlich gesagt“, so der 25-Jährige. „Ich finde es gut, wie es ist.“

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