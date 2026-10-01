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Nach Kurz-Comeback: Teamchef tritt wieder zurück!

Fußball International
01.10.2026 14:24
Lange dauerte das Comeback von Carlos Queiroz nicht an.
Lange dauerte das Comeback von Carlos Queiroz nicht an.(Bild: AP/Dave Shopland)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nur knapp einen Monat nach seinem Comeback als Fußball-Teamchef von Ghana haben sich der Verband und Carlos Queiroz am Donnerstag einvernehmlich wieder getrennt.

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Dazwischen lagen in der Afrika-Cup-Qualifikation Niederlagen gegen die Elfenbeinküste (0:2) und gegen Gambia (2:4).

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