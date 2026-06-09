Obmanndebatte in FPÖ Burgenland nimmt Fahrt auf

Innerparteilich wächst gegen den FPÖ-Obmann jetzt allerdings die Kritik. Seit seinem Wechsel in den Nationalrat sei er im Burgenland kaum noch präsent, heißt es aus Funktionärskreisen. Brisant ist die Kritik vor allem mit Blick auf die kommenden Gemeinderatswahlen 2027. Während die FPÖ auf Bundesebene seit Monaten zulegt, wächst im Burgenland die Nervosität. Intern wird befürchtet, dass die Partei mit Petschnig an der Spitze den Rückenwind aus Wien für die Gemeinderatswahl nicht mitnehmen könnte. Immer wieder ist auch zu hören, dass sich der aktuelle FPÖ-Chef zu wenig um die Parteiorganisation kümmere.