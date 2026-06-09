Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tschürtz vor Comeback?

Obmanndebatte in FPÖ Burgenland nimmt Fahrt auf

Burgenland
09.06.2026 05:00
FPÖ-Obmann Alexander Petschnig (li.) unter Druck? Parteiintern wird über ein Comeback von Johann ...
FPÖ-Obmann Alexander Petschnig (li.) unter Druck? Parteiintern wird über ein Comeback von Johann Tschürtz diskutiert.(Bild: Krone KREATIV/Parlamentsdirektion/Thomas Topf Patrick Huber)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Vor dem Landesparteitag der FPÖ Burgenland wird parteiintern über die Zukunft von Obmann Alexander Petschnig diskutiert. Kritiker sehen Handlungsbedarf und bringen Vorgänger Johann Tschürtz ins Spiel.

0 Kommentare

Die derzeit im ganzen Land stattfindenden Bezirksparteitage der FPÖ entwickeln sich zunehmend zum Stimmungstest für Landesparteiobmann Alexander Petschnig. Denn hinter den Kulissen wird bereits über den Landesparteitag im Herbst gesprochen und darüber, wer künftig an der Spitze der Partei stehen soll.

Petschnig zuletzt 2023 im Amt bestätigt
Seit 2020 führt Petschnig die Freiheitlichen im Burgenland. Interne Debatten und politische Turbulenzen hat er in dieser Zeit überstanden. Zuletzt wurde er 2023 mit 91,4 Prozent der Delegiertenstimmen im Amt bestätigt.

Lesen Sie auch:
Zufrieden mit der Entscheidung: Petschnig, Ries und Tschürtz.
Hofer-Nachfolge
Neuer Klubchef der FPÖ war nur die zweite Wahl
14.01.2026

Innerparteilich wächst gegen den FPÖ-Obmann jetzt allerdings die Kritik. Seit seinem Wechsel in den Nationalrat sei er im Burgenland kaum noch präsent, heißt es aus Funktionärskreisen. Brisant ist die Kritik vor allem mit Blick auf die kommenden Gemeinderatswahlen 2027. Während die FPÖ auf Bundesebene seit Monaten zulegt, wächst im Burgenland die Nervosität. Intern wird befürchtet, dass die Partei mit Petschnig an der Spitze den Rückenwind aus Wien für die Gemeinderatswahl nicht mitnehmen könnte. Immer wieder ist auch zu hören, dass sich der aktuelle FPÖ-Chef zu wenig um die Parteiorganisation kümmere.

Steht Johann Tschürtz vor einem Comeback?
Genau deshalb wird in der Partei bereits über mögliche Alternativen gesprochen. Und dabei fällt immer wieder ein Name: Johann Tschürtz. Der heutige Zweite Landtagspräsident führte die Freiheitlichen durch schwierige Jahre und brachte sie schließlich in die Landesregierung. Bis heute genießt er bei vielen Funktionären hohes Ansehen. Für manche Freiheitliche wäre er daher die beste Lösung – auch mit Blick auf die nächste Landtagswahl.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
09.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
16° / 27°
Symbol starke Regenschauer
Güssing
17° / 29°
Symbol einzelne Regenschauer
Mattersburg
15° / 27°
Symbol starke Regenschauer
Neusiedl am See
17° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer
Oberpullendorf
15° / 28°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
226.215 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Tennis
Darum kommt Thomalla nicht zum French-Open-Finale
132.182 mal gelesen
Seit 2021 ein Paar: Sophia Thomalla und Alexander Zverev (re.)
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
102.726 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1647 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1472 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1450 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Burgenland
Nach Eifersuchtsstreit
Schüsse auf Parkplatz: Schütze (24) in Haft
Aktuelle Lottoziehung
Richtiger Tipp bescherte stolze 5,5 Millionen Euro
Prozess in Eisenstadt
Haftstrafen nach Einbruchserie mit dem Funk-Trick
Bilanz von Billa
„Herausforderndes Jahr gut gemeistert“
Nach Müllskandal
Statt giftiger Briketts ist Grillkohle gefragt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf