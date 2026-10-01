Ochsenknecht zu 34.500 Euro Geldstrafe verurteilt

In der Neuauflage des Betrugsprozesses wurde Ochsenknecht zu einer Geldstrafe bzw. Zusatzstrafe über 34.500 Euro verurteilt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung gaben eine Erklärung ab. Unter anderem die im Zuge der Causa nach einer Diversion bereits bezahlten 18.000 Euro würden auf die nunmehrige Strafe angerechnet, erklärte die Richterin.