Ochsenknecht zu 34.500 Euro Geldstrafe verurteilt

Die Neuauflage des Betrugsprozesses gegen den deutschen Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht fand am Donnerstagvormittag am Landesgericht Innsbruck statt. Der 34-Jährige selbst war bei der Verhandlung nicht anwesend. Er wurde zu 34.500 Euro Geldstrafe verurteilt.
Dass Ochsenknecht zur Verhandlung in Innsbruck nicht erscheinen wird, war bereits im Vorfeld bekannt. Es bestand auch keine Verpflichtung dazu.
Dem 34-Jährigen war vorgeworfen worden, im Jahr 2021 – nach einer mehrtägigen Geburtstagsfeier – eine Rechnung für ein Hotel im Tiroler Kirchberg von knapp 14.000 Euro nicht bezahlt zu haben. Und dies über mehrere Jahre.
In der Neuauflage des Betrugsprozesses wurde Ochsenknecht zu einer Geldstrafe bzw. Zusatzstrafe über 34.500 Euro verurteilt. Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung gaben eine Erklärung ab. Unter anderem die im Zuge der Causa nach einer Diversion bereits bezahlten 18.000 Euro würden auf die nunmehrige Strafe angerechnet, erklärte die Richterin.
Diversion bei erstem Prozess
Der erste Betrugsprozess gegen den 34-jährigen Sohn von Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht war im August 2025 am Landesgericht Innsbruck diversionell gegen eine auferlegte Zahlung einer Geldbuße über 18.000 Euro erledigt worden. Ochsenknecht bezahlte daraufhin das Geld in Raten.
OLG gab Beschwerde statt
Letztlich gab aber das Oberlandesgericht Innsbruck einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft gegen die diversionelle Erledigung des Strafverfahrens statt, weshalb es nun zu einer Neuauflage bzw. Fortsetzung kam.
Ochsenknechts Anwalt hatte im Vorfeld der Verhandlung betont, dass sein Mandant zwar wie bereits bisher die Verantwortung übernehmen werde, man aber auf Freispruch plädiere. Es habe kein Betrugsvorsatz vorgelegen.
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