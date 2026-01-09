FPÖ Burgenland sucht weiter nach Kurs und Führung

Wäre alles klar gewesen, hätte man Ergebnisse präsentieren können. Dass dies nicht geschah, wird auch parteiintern so gedeutet, dass es im Vorstand kritische Stimmen und unterschiedliche Sichtweisen gegeben habe. Auch Hofer selbst war bei der Sitzung anwesend. Wortmeldungen von ihm? Gab es angeblich keine. Sein Rückzug als Klubobmann war Mitte Dezember bekannt gegeben worden, sein Verbleib im Landtag steht mittlerweile fest. Der Wechsel in die Privatwirtschaft macht die Funktion als Klubchef jedoch unvereinbar.