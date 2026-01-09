Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach Hofer-Rückzug

FPÖ Burgenland sucht weiter nach Kurs und Führung

Burgenland
09.01.2026 19:00
Der Landesparteivorstand der FPÖ Burgenland tagte am Donnerstagabend, Entscheidungen wurden ...
Der Landesparteivorstand der FPÖ Burgenland tagte am Donnerstagabend, Entscheidungen wurden vorerst vertagt.(Bild: P. Huber)

Die Freiheitlichen stehen nach dem Abgang von Norbert Hofer vor wichtigen Weichenstellungen. Während die Wahl des neuen Klubobmanns bevorsteht, sorgen vertagte Beschlüsse und unterschiedliche Sichtweisen im Vorstand für Spannung.

0 Kommentare

Im freiheitlichen Landtagsklub geht es dieser Tage um mehr als nur um Personalfragen. Nach dem Rückzug von Norbert Hofer als Klubobmann ist eine zentrale Führungsposition vakant und ausgerechnet jetzt zeigt sich: Die FPÖ ist sich intern nicht in allen Punkten einig.

Am Donnerstagabend tagte der Landesparteivorstand. Erwartet wurden klare Antworten, geliefert wurden vorerst nur Ankündigungen. Man habe „konstruktiv beraten“, hieß es offiziell. Entscheidungen? Vertagt. Organisatorisches müsse noch geklärt werden. Die Öffentlichkeit soll erst nach der Klubsitzung informiert werden.

Christian Ries gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge an der Spitze des ...
Christian Ries gilt als einer der Favoriten für die Nachfolge an der Spitze des FPÖ-Landtagsklubs.(Bild: Reinhard Judt)
Auch Thomas Grandits wird als möglicher neuer Klubobmann der FPÖ Burgenland gehandelt.
Auch Thomas Grandits wird als möglicher neuer Klubobmann der FPÖ Burgenland gehandelt.(Bild: Reinhard Judt)

Wäre alles klar gewesen, hätte man Ergebnisse präsentieren können. Dass dies nicht geschah, wird auch parteiintern so gedeutet, dass es im Vorstand kritische Stimmen und unterschiedliche Sichtweisen gegeben habe. Auch Hofer selbst war bei der Sitzung anwesend. Wortmeldungen von ihm? Gab es angeblich keine. Sein Rückzug als Klubobmann war Mitte Dezember bekannt gegeben worden, sein Verbleib im Landtag steht mittlerweile fest. Der Wechsel in die Privatwirtschaft macht die Funktion als Klubchef jedoch unvereinbar.

Gegen FPÖ-Abgeordneten Sandro Waldmann laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der ...
Gegen FPÖ-Abgeordneten Sandro Waldmann laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung(Bild: Reinhard Judt)

Parallel dazu sorgt die Situation rund um Sandro Waldmann für zusätzliche Spannung. Der Abgeordnete muss entscheiden, ob er ein Diversionsangebot der Staatsanwaltschaft annimmt oder ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung riskiert und somit sein Mandat ruhend stellen muss. Auslöser war ein Zwischenfall bei einer Veranstaltung im vergangenen Sommer. Auch dazu will man sich nach der Sitzung des Landesparteivorstandes nicht äußern und verweist auf die kommende Woche.

Entscheidung soll am 14. Jänner fallen
Die Wahl des neuen Klubobmanns ist für den 14. Jänner angesetzt. Als aussichtsreiche Kandidaten gelten Christian Ries, früherer Nationalratsabgeordneter und aktueller Landtagsmandatar, sowie Thomas Grandits, ehemaliger Klubdirektor.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -5°
Symbol starker Schneefall
Güssing
-12° / -2°
Symbol bedeckt
Mattersburg
-8° / -4°
Symbol Schneefall
Neusiedl am See
-8° / -4°
Symbol Schneefall
Oberpullendorf
-9° / -4°
Symbol Schneefall

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
138.301 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.380 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
104.704 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Burgenland
Gesundheitsregionen
Doskozil: „Wollen keine Teilung des Burgenlandes“
Tragödie in Eisenstadt
Mutter und Tochter kamen bei Brand ums Leben
Matzi folgt auf Gruber
Klinik Oberwart hat neue ärztliche Direktorin
1+1 Ticket gratis
Das Finale von MEHR LEBEN HNDBL3BEAT live erleben!
Krone Plus Logo
Drama um Hosiner
Zwei-Kilo-Tumor! „Hätte verbluten können“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf