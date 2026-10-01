Berufung oder Eitelkeit

Während ein Landesrat, ein Minister oder ein Abgeordneter in früheren Zeiten hoch geehrt und geachtet wurde, ist heute das Image der Politiker in unseren Breiten längst „unterm Hund“, wie man am Biertisch so schön sagt. Man ist der Fußabstreifer für die Medien und steht mit einem Fuß im Kriminal. Und verdienen kann man als erfolgreicher Manager oder Freiberufler auch längst bedeutend mehr. Warum also nach wie vor das Gerangel um Mandate und Spitzenposten in den Parteien wie derzeit in der SPÖ?