Recht auf Reparatur startet: Das müssen Sie wissen

Die Reparatur muss innerhalb einer angemessenen Frist und entweder kostenlos oder zu einem angemessenen Preis angeboten werden. Eine Reparatur darf außerdem nicht allein deshalb verweigert werden, weil das Gerät zuvor bereits von einem anderen Reparaturbetrieb repariert wurde. Je nach Produkt gilt die Reparaturpflicht grundsätzlich zwischen sieben und zehn Jahren ab dem letzten Inverkehrbringen.