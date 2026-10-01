Wiens Öffis werden auch 2027 wieder teurer

Die Preise bei den Öffis steigen im kommenden Jahr wieder. Das ist fix. Wie tief die Fahrgäste diesmal in die Tasche greifen müssen, ist noch offen – doch erste Details zeichnen sich bereits ab.
Für die Wiener könnte 2027 mit einem kräftigen Preisschub beginnen: Die Öffis werden teurer. Wie tief man für die Tickets künftig in die Tasche greifen muss, ist noch offen – fest steht aber: Die nächste Tarifanpassung kommt. Das ist schon fix.
Denn die Wiener Linien haben angekündigt, ihre Preise künftig jedes Jahr an die Inflation anzupassen. Und die ist zuletzt erneut gestiegen. Zwischen August 2025 und August 2026 kletterte der Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria um 3,2 Prozent. Ob sich dieser Wert eins zu eins auf die Öffi-Tickets auswirkt, steht allerdings noch nicht fest.
Für die Wiener Linien ist die kommende Erhöhung der nächste Schritt einer neuen Tarifpolitik. Erstmals seit 2012 wurden die Ticketpreise mit Jahresbeginn 2026 angehoben. Gleichzeitig wurde aber auch angekündigt, dass künftig jedes Jahr valorisiert werden soll. Als Vorbild dienen der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und die ÖBB.
Auch bei den Wiener Linien bildet der Verbraucherpreisindex die Grundlage für die jährliche Anpassung. Die Erhöhungen könnten zwischen 10 Cent und 1,10 Euro ausmachen. „Die Wiener Linien beteiligen sich an keiner Preisspekulation. Wir sind derzeit in der finalen Ausarbeitung. Alle Detailinfos dazu folgen noch im Herbst“, heißt es auf Anfrage.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.