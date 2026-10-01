Wiens Öffis werden auch 2027 wieder teurer

Denn die Wiener Linien haben angekündigt, ihre Preise künftig jedes Jahr an die Inflation anzupassen. Und die ist zuletzt erneut gestiegen. Zwischen August 2025 und August 2026 kletterte der Verbraucherpreisindex laut Statistik Austria um 3,2 Prozent. Ob sich dieser Wert eins zu eins auf die Öffi-Tickets auswirkt, steht allerdings noch nicht fest.