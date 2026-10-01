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Der perfekte Urlaub

Wir bringen Sie zur Red Carpet Premiere in Wien

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01.10.2026 08:54
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krone.tv bringt Sie zu den Stars des Films.
krone.tv bringt Sie zu den Stars des Films.(Bild: adobe stock , © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)
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Alte Freunde, neue Geheimnisse und jede Menge Mallorca-Chaos: Mit „Der perfekte Urlaub“ kehrt das Star-Ensemble rund um Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Florian David Fitz und Co. auf die große Leinwand zurück. Noch bevor der Film regulär im Kino startet, können Sie mit krone.tv bei der großen Red-Carpet-Premiere am 20. Oktober im Cineplexx Donau Zentrum dabei sein. Wir verlosen 50x2 Karten. 

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Bereits der Vorgänger „Das perfekte Geheimnis“ entwickelte sich zum großen Publikumserfolg. Allein in Österreich wurden mehr als 500.000 Kinotickets verkauft. Nun bringen Drehbuchautor und Regisseur Bora Dagtekin sowie Produzentin Lena Schömann die bekannte Clique zurück – und nach dem folgenschweren Handy-Spiel ist zwischen den Freunden längst nicht wieder alles beim Alten. 

Eigentlich wollen Leo, Pepe, Rocco und Simon auf Mallorca nur abschalten, Abstand gewinnen und ihre Wunden lecken. Doch ausgerechnet Eva, Carlotta und deren Freundin Maus haben sich in derselben Villa einquartiert. Spätestens als die Finca in Flammen aufgeht und die Gruppe in einem Clubhotel landet, kommen alte Verletzungen, neue Geheimnisse und jede Menge Beziehungschaos ans Licht. Freundschaften und Partnerschaften werden dabei auf eine harte Probe gestellt.

(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)
(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)

Die Stars sind zurück
Auch diesmal ist die Besetzung prominent: Elyas M’Barek, Karoline Herfurth, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Emily Kusche kehren zurück. Neu dabei ist unter anderem Diana Amft als Carlottas beste Freundin. Der österreichische Kinostart ist am 22. Oktober 2026.

(Bild: © 2026 Constantin Film Distribution GmbH/Gordon A. Timpen / Constantin Film Österreich)

50x2 Tickets für die Red-Carpet-Premiere gewinnen
krone.tv bringt Sie bereits zwei Tage vor dem offiziellen Kinostart ganz nah an die Stars: Am 20. Oktober steigt im Cineplexx Donau Zentrum die große Red-Carpet-Premiere von „Der perfekte Urlaub“. Neben der exklusiven Filmvorführung dürfen sich die Gäste auch auf Schauspieler des Films vor Ort freuen.

Österreich-Premiere von „Der perfekte Urlaub“

Wo: Cineplexx Donau Zentrum
Wann: 20. Oktober um 20:15 Uhr
Kartenausgabe ab 18:30 Uhr – 19:30 Uhr
Red Carpet ab 19:30

Wir verlosen 90x2 Karten für diesen besonderen Kinoabend. Jetzt mitmachen, mit etwas Glück gewinnen und gemeinsam mit den Stars über den roten Teppich in einen alles andere als perfekten Urlaub starten!

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