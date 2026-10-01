Wir bringen Sie zur Red Carpet Premiere in Wien

Eigentlich wollen Leo, Pepe, Rocco und Simon auf Mallorca nur abschalten, Abstand gewinnen und ihre Wunden lecken. Doch ausgerechnet Eva, Carlotta und deren Freundin Maus haben sich in derselben Villa einquartiert. Spätestens als die Finca in Flammen aufgeht und die Gruppe in einem Clubhotel landet, kommen alte Verletzungen, neue Geheimnisse und jede Menge Beziehungschaos ans Licht. Freundschaften und Partnerschaften werden dabei auf eine harte Probe gestellt.