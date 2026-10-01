Nach Hauseinsturz: Gasthaus fürchtet um Existenz

Vor rund einer Woche stürzte das Mehrparteienhaus in der Färbergasse in der Innenstadt teilweise ein. Mehrere Personen wurden verletzt, eine 85-jährige, ehemalige Mathematikerin, die in der Evangelischen Kirche engagiert war, war vermisst und wurde erst nach mehreren Tagen tot geborgen. Seither laufen Ursachenforschung und Ermittlungen.