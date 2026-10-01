Nach Hauseinsturz: Gasthaus fürchtet um Existenz

Das Unglück in der Wiener Innenstadt – auf drei Etagen eines Wohnhauses waren die Decken eingestürzt – forderte vergangene Woche eine Tote und eine Schwerverletzte. Viele Fragen sind nach wie vor offen – auch für die Lokalbetreiberin im gegenüberliegenden Haus.
Vor rund einer Woche stürzte das Mehrparteienhaus in der Färbergasse in der Innenstadt teilweise ein. Mehrere Personen wurden verletzt, eine 85-jährige, ehemalige Mathematikerin, die in der Evangelischen Kirche engagiert war, war vermisst und wurde erst nach mehreren Tagen tot geborgen. Seither laufen Ursachenforschung und Ermittlungen.
Unklar ist auch, wer für den Schaden aufkommt und wann Sanierungsarbeiten beginnen können. Zuallererst muss die Unfallstelle gesichert werden. Dafür werde von der Baupolizei ein Sicherungskonzept erarbeitet, das allerdings von der Staatsanwaltschaft freigegeben werden muss.
Bewohner müssen warten – ebenso wie Lokalbesitzerin
Die Bewohner des Hauses in der Färbergasse, die jetzt anderswo unterkommen, müssen also ausharren. So auch die Besitzerin des Lokals Brezl Gwölb im gegenüberliegenden Ledererhof.
„Wirtschaftliche Bedrohung“
Aufgrund des Einsturzes musste das Lokal aus Sicherheitsgründen vorübergehend schließen. So weit, so nachvollziehbar. Die Betreiberin Nicole Eccli stößt sich aber an der mangelnden Planbarkeit. „Ich rufe jeden Tag an und frage, wann ich wieder aufsperren kann“, sagt sie.
Für ihren kleinen Familienbetrieb sei die aktuelle Situation „wirtschaftlich eine große Bedrohung“, meint sie. „Ich und neun Angestellte hängen seit Tagen in der Luft“, so Eccli. Sie hofft auf Entschädigungen für die Umsatzeinbußen. Einen Anwalt hat sie bereits engagiert.
Die Baupolizei verweist auf Nachfrage auf laufende Ermittlungen. Erst nach erfolgreicher Sicherung des Hauses könne das betreffende Lokal wieder freigegeben werden.
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