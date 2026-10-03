Alte Säcke, Mumien: Das ist letztklassig!

Da macht ein 71-jähriger, in der Sozialdemokratie groß gewordener internationaler Spitzenmanager der Partei das Angebot, sie aus dem Tief zu führen, sie zu einen, zu verjüngen, zu verändern. Ob Gerhard Zeiler dazu in der Lage wäre, sei dahingestellt. Aber was Genossen und Genossinnen in den sozialen Netzwerken dazu einfällt, ist beschämend.