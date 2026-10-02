Die Polizei-Falle schnappt zu: Betrüger verhaftet

Tatsächlich klingelte es nur wenige Stunden später an ihrer Tür – und das ahnungslose Opfer übergab einem angeblichen Bankmitarbeiter die beiden Karten. Dass sie Betrügern in die Falle getappt ist, erfuhr sie erst am nächsten Tag bei ihrer Hausbank. Auch sie verlor mehrere tausend Euro. Ob es sich bei beiden Betrugsfällen um ein und dieselbe Bande handelte, ist noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.