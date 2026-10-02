Die Polizei-Falle schnappt zu: Betrüger verhaftet

Ein 69-Jähriger aus dem Kärntner Hermagor tappte in die Falle dreister Telefonbetrüger: Die Täter gaben sich als Bankmitarbeiter aus und plünderten sein Konto. Doch als sie auch noch seine Bankomatkarte abholen wollten, schnappte die Polizeifalle zu!
Vor wenigen Tagen läutete bei einem Pensionisten aus dem Bezirk Hermagor das Telefon. Am anderen Ende der Leitung: angebliche Bankmitarbeiter. Die Betrüger spielten dem geschockten Mann vor, dass sein Konto gehackt worden sei und dass sich Kriminelle bereits selbst „bedient“ hätten. Woraufhin sich das Opfer dazu drängen ließ, selbst aktiv zu werden.
Er führte insgesamt vier Überweisungen auf vermeintlich sichere österreichische Konten durch. Insgesamt transferierte der 69-Jährige einen fünfstelligen Eurobetrag! Doch damit hatten die Täter noch nicht genug. Ein falscher Bankmitarbeiter forderte den Pensionisten auf, seine Bankomatkarte samt PIN-Code in einem Versteck vor dem Wohnhaus zu hinterlegen.
Extra von Wien angereist
Spätestens zu diesem Zeitpunkt schöpfte das Betrugsopfer dann doch Verdacht und schlug bei der Polizei Hermagor Alarm. Woraufhin die Ermittler den Kriminellen im Zusammenspiel mit dem Opfer eine Falle stellten und sich in Folge im Nahbereich des Hauses auf die Lauer legten. Mit Erfolg: Als die Täter gegen 2 Uhr früh die Karte abholen wollten, klickten die Handschellen!
Vier Verdächtige im Alter von 20 und 21 Jahren – allesamt wohnhaft in Wien – wurden abgeführt und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Einem weiteren Komplizen gelang jedoch die Flucht. Eine umgehend eingeleitete Großfahndung verlief bislang negativ.
Selbe Masche, selbe Bande?
In Villach war eine Pensionistin nur einen Tag nach dem erfolgreichen Polizeischlag in die selbe Falle getappt. Auch die 68-Jährige wurde telefonisch darüber informiert, dass ihr Konto angeblich gehackt, von Kriminellen geplündert worden sei und ihre sowie die Bankomatkarte ihres Mannes dringend abgeholt werden müssten.
Tatsächlich klingelte es nur wenige Stunden später an ihrer Tür – und das ahnungslose Opfer übergab einem angeblichen Bankmitarbeiter die beiden Karten. Dass sie Betrügern in die Falle getappt ist, erfuhr sie erst am nächsten Tag bei ihrer Hausbank. Auch sie verlor mehrere tausend Euro. Ob es sich bei beiden Betrugsfällen um ein und dieselbe Bande handelte, ist noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.