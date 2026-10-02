Wahlkampfkosten: Falsches Signal zur falschen Zeit

In dieser Causa wird auch nicht der klägliche Versuch der Landtagsparteien helfen, zu argumentieren, dass die Erhöhung der Wahlkampfkosten das letzte Mal 2013 stattfand. Wenn auch mittlerweile Kugelschreiber, Feuerzeuge, Prospekte und Co. auch teurer geworden sind.

Anstatt mehr Geld in den Wahlkampfkampagnen zu verbrennen, bestünde ja die Möglichkeit, mit nachhaltigen Veränderungen zu überzeugen ...