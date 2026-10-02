Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kärnthema-Kommentar

Wahlkampfkosten: Falsches Signal zur falschen Zeit

Kärnten
02.10.2026 20:00
Für die Landtagswahl 2028 gibt es eine satte Erhöhung der Wahlkampfkosten; die erste Anpassung ...
Für die Landtagswahl 2028 gibt es eine satte Erhöhung der Wahlkampfkosten; die erste Anpassung seit 2013.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Das ganze Land muss den Gürtel enger schnallen. Doch die Kärntner Landtagsparteien gönnen sich mitten in der angespannten Zeit eine ordentliche Erhöhung der Wahlkampfbudgets.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Unter dem Deckmantel der Inflationsanpassung beschloss der Kärntner Landtag in seiner Sitzung am Donnerstag eine Erhöhung der Wahlkampfkosten für die Landtagswahl 2028 – von 500.000 auf satte 750.000 Euro.

Landtagspräsident Andreas Scherwitzl betonte, dass diese stattliche Erhöhung nicht vom Steuerzahler getragen werden müsse. Sondern vielmehr soll das Geld aus Mitgliedsbeiträgen, Mandatsabgaben und Parteispenden und der Parteienförderung kommen. Mit letzterer hinkt also die Argumentation dann doch etwas. Immerhin wird die Parteienförderung letztlich dann doch aus dem Steuertopf finanziert.

Sparen – nur nicht im Wahlkampf
Und der Zeitpunkt für diese Wahlkampfkostenerhöhung könnte nicht ungünstiger sein. Denn immerhin muss aufgrund der unterschiedlichsten Faktoren das ganze Land den Gürtel enger Schnallen. Immer mehr Kärntner sind von Armut betroffen und kämpfen ums finanzielle Überleben.

Lesen Sie auch:
Die Migrationspolitik der Europäischen Union beschäftigt auch den Landtag.
EU-politische Stunde
Heiteres „Pingpong-Spiel“ im Kärntner Landtag
01.10.2026

In dieser Causa wird auch nicht der klägliche Versuch der Landtagsparteien helfen, zu argumentieren, dass die Erhöhung der Wahlkampfkosten das letzte Mal 2013 stattfand. Wenn auch mittlerweile Kugelschreiber, Feuerzeuge, Prospekte und Co. auch teurer geworden sind.

Anstatt mehr Geld in den Wahlkampfkampagnen zu verbrennen, bestünde ja die Möglichkeit, mit nachhaltigen Veränderungen zu überzeugen ...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
02.10.2026 20:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Co-Pilot will sich töten: Pilot verhindert Absturz
134.481 mal gelesen
Die Maschine war eigentlich auf dem Weg nach Tel Aviv. Der Kurs wurde jedoch geändert ...
Innenpolitik
Ex-Gesundheitsministerin Andrea Kdolsky verstorben
101.811 mal gelesen
Andrea Kdolsky machte ihre Krebserkrankung öffentlich, um anderen Mut zu machen und ihnen eine ...
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
88.746 mal gelesen
Krone Plus Logo
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
2162 mal kommentiert
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Außenpolitik
Präsident nennt Russland „Zwerg“: Moskau sauer
1437 mal kommentiert
Bundespräsident Alexander Van der Bellen nimmt sich in letzter Zeit kein Blatt vor den Mund. Nun ...
Innenpolitik
Spritpreis, E-Mopeds, Pakete: Das gilt ab sofort
708 mal kommentiert
Seit dem heutigen Donnerstag, 1. Oktober, gelten neue Regeln für E-Mopeds (Symbolbild).
Mehr Kärnten
Kärnthema-Kommentar
Wahlkampfkosten: Falsches Signal zur falschen Zeit
Sport Tv Logo
Ordentlicher Start
KAC-Talente: „Jeder hat das Zeug für die ICE-Liga“
Krone Plus Logo
Prozess um Belästigung
Sex-Affäre im Landesdienst: Gurken-Penis am Tisch
Auf die Lauer gelegt
Die Polizei-Falle schnappt zu: Betrüger verhaftet
Bejubelte Tango-Oper
Gesamtkunstwerk „María de Buenos Aires“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf