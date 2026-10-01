Fonds Soziales Wien: Ein sicherer Arbeitsplatz

Gerade in bewegten Zeiten gewinnt Stabilität im Arbeitsumfeld an Bedeutung. Ein klarer Rahmen, nachvollziehbare Abläufe und langfristige Perspektiven schaffen Vertrauen im täglichen Arbeiten.
Sicherheit zeigt sich dabei einerseits in organisatorischen Strukturen, andererseits in Rahmenbedingungen, die gesundes Arbeiten unterstützen. Ein eigener Kollektivvertrag und transparente Gehaltsstrukturen schaffen Klarheit. Flexible Arbeitszeitmodelle sowie bis zu 12 Tage Zeitausgleich pro Jahr erleichtern die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.
„Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter, und man selbst ist ein spürbarer Teil davon. Zu wissen, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag zur sozialen Stabilität leisten kann, gibt mir Sinn. Flexible Arbeitszeiten ermöglichen zudem eine ausgewogene Work-Life-Balance“, so Patrick aus der Bilanzbuchhaltung.
Entwicklung beginnt im Arbeitsalltag
Ein stabiles Arbeitsumfeld eröffnet auch Entwicklungsmöglichkeiten. Im Fonds Soziales Wien wird Weiterentwicklung von Anfang an bewusst unterstützt. Dabei zeigt sich Entwicklung oft nicht erst mit dem nächsten Karriereschritt, sondern im Arbeitsalltag selbst: Etwa dann, wenn Mitarbeitende neue Erfahrungen sammeln, zusätzliche Einblicke gewinnen oder ihr Fachwissen vertiefen. Daraus entstehen nicht nur neue Impulse im Arbeitsalltag, sondern oft auch individuelle Karrierewege.
„Ich hatte nie das Gefühl, auf der Stelle zu treten. Immer wieder ergeben sich neue Themen oder Projekte, in die ich mich einbringen kann. So entwickelt sich nicht nur die Arbeit weiter, sondern auch man selbst“, so Elena aus der Verwaltung.
Die Vielfalt der Arbeitsfelder eröffnet dafür zahlreiche Perspektiven. Mehr als 2.900 Mitarbeitende arbeiten in über 90 unterschiedlichen Berufen: von Pflege und Sozialarbeit über Gesundheitsberatung bis hin zu Digitalisierung und IT, Verwaltung oder Organisation.
Ein Umfeld mit gesellschaftlicher Relevanz
Wer im Fonds Soziales Wien arbeitet, bewegt sich in einem Umfeld mit gesellschaftlicher Bedeutung. Gemeinsam mit rund 170 Partnerorganisationen unterstützt der FSW jährlich etwa 133.500 Wiener:innen mit Angeboten zu Pflege und Betreuung, in der Behindertenhilfe, in der Wohnungslosenhilfe, in der Schuldenberatung oder in der Grundversorgung für geflüchtete Menschen.
Ein Teil dieser Arbeit passiert direkt im Kontakt mit Menschen, ein anderer läuft im Hintergrund: in Planung, Koordination, Finanzierung oder Organisation. Gerade dieses Zusammenspiel sorgt dafür, dass soziale Unterstützung in Wien verlässlich dort ankommt, wo sie gebraucht wird.
Die Verbindung aus Stabilität, Entwicklungsmöglichkeiten und gesellschaftlicher Relevanz macht diesen Arbeitsplatz besonders. Sie schafft ein Umfeld, das Sicherheit bietet und gleichzeitig Raum eröffnet, Verantwortung zu übernehmen, neue Erfahrungen zu sammeln und sich langfristig beruflich und persönlich weiterzuentwickeln.