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Malicsek und Rasner

Alte Bekannte im neuen Rollen-Spiel in Ried

Bundesliga
01.10.2026 05:30
(Bild: GEPA)
Porträt von Martin Wechtl
Porträt von Tobias Frank
Von Martin Wechtl und Tobias Frank

Von der Admira zur SV Ried: Lukas Malicsek und Martin Rasner sind nach zwei Jahren wieder Teamkollegen. Während „Mali“ einen starken Start hinlegte, musste er zuletzt um seinen Stammplatz kämpfen. Rasner kennt dagegen die Achterbahnfahrt zwischen Bank, Jokerrolle und Startelf.

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Man sieht sich im Leben immer zweimal. Ein Sprichwort, das auf Lukas Malicsek und Martin Rasner kaum besser passen könnte. Von 2022 bis 2024 kickten die beiden gemeinsam bei der Admira, ehe sich ihre Wege trennten.

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