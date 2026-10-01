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Presse nach Abflug:

„Jesus sprach, Ronaldo hörte zu und ging“

Fußball International
01.10.2026 05:30
Cristiano Ronaldo verließ das Teamcamp der portugiesischen Nationalmannschaft.
Cristiano Ronaldo verließ das Teamcamp der portugiesischen Nationalmannschaft.(Bild: AFP/LISELOTTE SABROE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cristiano Ronaldo verlässt überraschend das Trainingscamp der portugiesischen Nationalmannschaft und kündigt an, „die Wahrheit“ über seine Beweggründe offenzulegen. Der CR7-Hammer sorgt international für großes Aufsehen – die Pressestimmen im Überblick.

 

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Portugal

Expresso: „Jesus sprach, Ronaldo hörte zu und ging: Der Kapitän verließ das Trainingslager der Nationalmannschaft.“

Publico: „Der Kapitän der Nationalmannschaft möchte die Gründe für seinen Rückzug aus der Nationalmannschaft noch nicht im Detail darlegen, deutete jedoch an, dass sie mit den Äußerungen von Jorge Jesus zusammenhängen könnten und dass jemand nicht die Wahrheit sagt.“

England

The Sun: „CRIS-IS POINT: Cristiano Ronaldo verlässt das portugiesische Trainingslager nach einem Streit mit Trainer Jorge Jesus – Tausende verfolgen seinen Privatjet.“

Daily Mail: „Cristiano Ronaldo VERLÄSST das portugiesische Nationalteam: Der 41-jährige Star verlässt das Trainingslager, nachdem er wegen eines Streits mit dem Trainer erneut das Training versäumt hat, und verspricht in einer kryptischen Erklärung, „die Wahrheit zu sagen“.“

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Mirror: „Cristiano Ronaldos Zerwürfnis mit dem portugiesischen Nationaltrainer Jorge Jesus hat zu seiner dramatischen Entscheidung geführt, mitten in der aktuellen Spielpause aus der Nationalmannschaft auszusteigen.“

Spanien

Marca: „Cristiano bricht sein Schweigen und erklärt, warum er aus dem Trainingslager „geflohen“ ist.“

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