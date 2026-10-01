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PENNY setzt mit Pink Ribbon ein Zeichen

Wien
01.10.2026 00:01
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Mitarbeiterin PENNY Österreich, Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen ...
Mitarbeiterin PENNY Österreich, Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe und Tanja Malanik, PENNY Leitung Corporate Communications Österreich mit den Pink Ribbon- Produkten.(Bild: Penny/ Robert Harson)
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Von Promotion Team

PENNY setzt im Brustkrebsmonat Oktober gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ein Zeichen für Vorsorge, Früherkennung und Solidarität. Mit zwei exklusiven Pink Ribbon Limited Editions und einer großzügigen Spende unterstützt der Markendiskonter die Pink Ribbon Aktion 2026.

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Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit, umso wichtiger ist regelmäßige Vorsorge. Genau deshalb setzt PENNY pünktlich zum Brustkrebsmonat Oktober gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ein Zeichen: Als offizieller Partner der Pink Ribbon Aktion 2026 bringt der Markendiskonter zwei exklusive Produkte in die Filialen, um mehr Aufmerksamkeit rund um das Thema Brustkrebsvorsorge und Früherkennung und Solidarität mit Betroffenen und ihren Angehörigen zu erzielen. 

Mit dem Pink Ribbon Limited Edition Kalender 2027 und dem Pink Ribbon Limited Edition Mineralwasser der Eigenmarke ICH BIN ÖSTERREICH unterstützt PENNY die Pink Ribbon Aktion und damit auch die wichtige Arbeit der Österreichischen Krebshilfe. Beide Produkte sind ab Oktober exklusiv in allen PENNY Filialen erhältlich (solange der Vorrat reicht).

PENNY setzt ein starkes Zeichen
„Vorsorge geht uns alle an. Deshalb wollen wir nicht nur Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema schaffen, sondern auch konkret etwas beitragen. Wir unterstützen die Österreichische Krebshilfe mit 10.000 Euro und leisten damit einen konkreten Beitrag zu ihrer wichtigen Arbeit rund um die konkrete Hilfe für Betroffene. Mit unseren beiden Limited Editions wollen wir das zusätzlich sichtbar machen“, so Tanja Malanik, PENNY Leitung Corporate Communications Österreich.

Pink Ribbon Kalender 2027 exklusiv bei PENNY
Der begehrte Pink Ribbon Kalender 2027 ist dieses Mal exklusiv nur bei PENNY erhältlich und soll Vorsorge im Alltag verankern. Neben ausreichend Platz für private Termine und Notizen bietet der Kalender auch kompakte Informationen, wichtige Kontakte und praktische Orientierung rund um das Thema Krebs. Auch beim Pink Ribbon Limited Edition Mineralwasser von ICH BIN ÖSTERREICH wird die Botschaft sichtbar: Mit dem Produkt setzt PENNY gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ein Zeichen für Krebsvorsorge und -Früherkennung und Hilfe für Betroffene.

Vorsorge und Früherkennung sichtbar machen
„Früherkennung kann Leben retten, aber nur, wenn Frauen auch hingehen. Diese Botschaft wollen wir so breit wie möglich kommunizieren. Danke PENNY, dass ihr uns dabei so großartig unterstützt und unsere Botschaft auch im Supermarkt, am Küchentisch und mit dem Kalender ab Oktober in ganz Österreich sichtbar wird“, so Doris Kiefhaber, Geschäftsführerin der Österreichischen Krebshilfe.

Gemeinsam für mehr Bewusstsein
Die Österreichische Krebshilfe unterstützt seit vielen Jahren Menschen mit Krebserkrankungen und ihre Angehörigen und informiert über Prävention und Früherkennung. PENNY möchte mit der gemeinsamen Aktion dazu beitragen, diese Angebote noch stärker ins Bewusstsein zu rücken.

Mehr Informationen dazu finden Sie unter: penny.at

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