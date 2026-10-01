PENNY setzt mit Pink Ribbon ein Zeichen

Gesundheit ist keine Selbstverständlichkeit, umso wichtiger ist regelmäßige Vorsorge. Genau deshalb setzt PENNY pünktlich zum Brustkrebsmonat Oktober gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe ein Zeichen: Als offizieller Partner der Pink Ribbon Aktion 2026 bringt der Markendiskonter zwei exklusive Produkte in die Filialen, um mehr Aufmerksamkeit rund um das Thema Brustkrebsvorsorge und Früherkennung und Solidarität mit Betroffenen und ihren Angehörigen zu erzielen.

Mit dem Pink Ribbon Limited Edition Kalender 2027 und dem Pink Ribbon Limited Edition Mineralwasser der Eigenmarke ICH BIN ÖSTERREICH unterstützt PENNY die Pink Ribbon Aktion und damit auch die wichtige Arbeit der Österreichischen Krebshilfe. Beide Produkte sind ab Oktober exklusiv in allen PENNY Filialen erhältlich (solange der Vorrat reicht).