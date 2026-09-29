Iran droht mit dem Aus für alle Ölexporte

Stimmen die USA doch noch Irans Vorschlag zu?

Dem Iran und verbündeten Milizen werden wiederum Angriffe der vergangenen Monate zugeschrieben, die Energieinfrastruktur wie Pipelines und Raffinerien der arabischen Nachbarstaaten zum Ziel hatten. Die iranische Regierung erwartet nach eigenen Angaben, dass ihrem Vorschlag zur Wiederöffnung der Straße von Hormuz doch noch zugestimmt wird. Katarische Vermittler wollten „die Angelegenheit noch einmal mit der amerikanischen Seite erörtern, woraufhin uns die endgültige US-Antwort übermittelt wird“, erklärte der iranische Außenminister Abbas Araqchi am Montag. „Die Katarer hoffen, dass dies bis morgen geschehen wird“, fügte er hinzu.