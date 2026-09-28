Ölpreise nach Trumps Absage an Iran gestiegen

Die Diplomatie ist festgefahren

Trotz der festgefahrenen Diplomatie erholten sich die Rohölexporte aus dem Nahen Osten zuletzt leicht. Sie stiegen im September auf 12,8 Millionen Barrel pro Tag und damit auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn im Februar, wie am Montag vorliegende Daten des Analyseunternehmens Kpler zeigten. Der Anstieg geht vor allem auf umgeleitete Lieferungen Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate zurück.