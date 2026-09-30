„Schwarzgeldzahlungen hatten in der Firma System“

Nach einem Häuslbauer-Monsterprozess gab es jetzt Schuldsprüche für sechs Bauleiter. Bei diversen Projekten sollen sie nach Anweisung vom Chef, Beitrag zu steuersparenden Bautätigkeiten geleistet haben.
Der Ex-Chef eines Tiroler Bauunternehmens schrammte im November 2024 mit einer bedingten Haftstrafe nur knapp am Gefängnis vorbei. Hundert Häuslbauer kamen hingegen mit recht milden Geldstrafen zwischen 600 und 2000 Euro davon. „Im Schnitt wurden jeweils 15.000 bis 25.000 Euro schwarz bezahlt“, erklärte der Staatsanwalt damals beim Monsterprozess.
Angeklagte sahen keinen Ausweg, anders zu agieren
Nun mussten sechs angestellte Bauleiter des Unternehmens im Alter zwischen 34 und 66 Jahren in Innsbruck auf der Anklagebank Platz nehmen. Als Beitragstäter hatten sie laut Anklageschrift im Einvernehmen mit ihrem damaligen Chef „Schwarzzahlungen“ für Bauprojekte entgegengenommen. „Das hatte System in der Firma“, sagte einer der Mitarbeiter. Zudem führten die Angeklagten, die sich allesamt schuldig bekannten, aus, dass ihr Boss „bestimmend“ und „despotisch“ veranlagt gewesen sei und es somit keinen wirklichen Ausweg und wenig Spielraum für sie gegeben habe, anders zu agieren.
Der Schöffensenat rund um Richter Michael Böhler entschied sich schlussendlich im Rahmen des gerichtlich abgehandelten Finanzstrafverfahrens für unterschiedliche Geldbeträge, die die Angeklagten bezahlen müssen. Die Strafhöhe bewegt sich zwischen 20.000 Euro für den Haupt-Beitragstäter und 1000 Euro für einen weniger Beteiligten. Dazwischen hagelte es Geldbeträge von 10.000, 3500, 2000 und 1500 Euro. Die Urteile sind alle bereits rechtskräftig.
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