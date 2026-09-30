„Schwarzgeldzahlungen hatten in der Firma System“

Angeklagte sahen keinen Ausweg, anders zu agieren

Nun mussten sechs angestellte Bauleiter des Unternehmens im Alter zwischen 34 und 66 Jahren in Innsbruck auf der Anklagebank Platz nehmen. Als Beitragstäter hatten sie laut Anklageschrift im Einvernehmen mit ihrem damaligen Chef „Schwarzzahlungen“ für Bauprojekte entgegengenommen. „Das hatte System in der Firma“, sagte einer der Mitarbeiter. Zudem führten die Angeklagten, die sich allesamt schuldig bekannten, aus, dass ihr Boss „bestimmend“ und „despotisch“ veranlagt gewesen sei und es somit keinen wirklichen Ausweg und wenig Spielraum für sie gegeben habe, anders zu agieren.