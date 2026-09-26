Mit Herzlichkeit und Humor immer für andere da

„Ich bekomme mehr zurück, als ich gebe“

„Mit so viel Engagement und Herz, wie Harald dabei ist, findet man selten jemanden“, so Hanni Santner von der Stammtischrunde, die sich jeden Freitag um 16.30 Uhr trifft. Doch für ihn ist sein Einsatz nichts Besonderes, im Gegenteil: „Ich habe das Gefühl, mehr zurückzubekommen, als ich gebe.“