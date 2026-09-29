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„Krone“-Herzensmensch

„Stubsis“ großes Herz schlägt für „ihre Buam“

Kärnten
29.09.2026 12:00
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Hannelore „Stubsi“ Dreschnig ist seit Jahrzehnten die gute Seele des EC Arnoldstein und engagiert sich zudem beim Roten Kreuz. Für ihren Einsatz wird sie dieses Jahr zum Herzensmenschen gekürt. 

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„Jabadabadu!“ Wenn beim EC Arnoldstein ein Tor fällt, ist Hannelore „Stubsi“ Dreschnig nicht zu überhören. Seit Jahrzehnten fiebert sie mit „ihren Buam“ mit, feuert sie an, tröstet, hilft und hat für jeden ein offenes Ohr.

„Ich mach’ das einfach gern – für andere da sein“
„Im Laufe der Zeit war sie für insgesamt mehr als 300 Spieler ,unsere Mama’, sie hat sich selbst hintenan gestellt und war auch bei vielen Auswärtsspielen dabei – deshalb hab’ ich sie nominiert“, erzählt Robert Merlin, dessen Vater vergangenes Jahr ebenso zum Herzensmenschen gekürt wurde.

„Wie ich davon erfahren habe, hat es mich fast umgehauen, damit hab’ ich nicht gerechnet. Ich mach’ das einfach gern – für andere da sein“, ist Hannelore verlegen ob der Auszeichnung.

Für die Mitglieder des EC Arnoldstein ist „Stubsi“ seit Jahrzehnten eine wichtige. Stütze.
Für die Mitglieder des EC Arnoldstein ist „Stubsi“ seit Jahrzehnten eine wichtige. Stütze.(Bild: Handler Wolfgang)
Robert Merlin (re.) nominierte Hannelore – sein Vater wurde vergangenes Jahr zum Herzensmenschen ...
Robert Merlin (re.) nominierte Hannelore – sein Vater wurde vergangenes Jahr zum Herzensmenschen gekürt.(Bild: Handler Wolfgang)
Hannelore „Stubsi“ Dreschnig steht seit 58 Jahren am Eislaufplatz und fiebert bei Spielen mit.
Hannelore „Stubsi“ Dreschnig steht seit 58 Jahren am Eislaufplatz und fiebert bei Spielen mit.(Bild: Handler Wolfgang)

Aus Problemen werden „Nicht-Probleme“Seit 1968 ist Hannelore für „ihre Buam“ mit Rat und Tat zur Stelle, macht Probleme zu „Nicht-Problemen“, steht an der Kasse und zückt die Teekanne, sobald die Pause beginnt. „Auch die Schiedsrichter kommen zu mir – oft muss ich sie aber ein bisserl rügen“, schmunzelt die 80-Jährige.

„Stubsi“ wünscht sich mehr Mitgefühl von Gesellschaft
Doch ihr großes Herz zeigt sich nicht nur am Eislaufplatz: Seit 42 Jahren engagiert sich Hannelore ehrenamtlich beim Roten Kreuz, besucht Menschen in Heimen, hilft privat bei Einkäufen oder begleitet jemanden zum Arzt. „Ich erwarte mir nie etwas – es kommt aber immer so ein herzliches ,Danke und komm wieder’, was mich besonders freut.“

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Doch einen Wunsch hätte „Stubsi“ an die Gesellschaft: „Mehr Mitgefühl für andere – es darf nicht jeder nur an sich denken. Es gibt so viele, die niemanden haben. Und die sind in erster Linie für mich wichtig.“ Und genau das lebt unser Herzensmensch uns vor.

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