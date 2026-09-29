Pkw-Lenker (77) stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Tragischer Unfall auf der Tiroler Fernpassstraße am Dienstag: Ein aus Deutschland stammender Pkw kollidierte frontal mit einem Lkw. Für den Lenker (77) des Autos kam jede Hilfe zu spät. Seine Frau (76) überlebte mit schweren Verletzungen.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 14.30 Uhr. Laut Angaben der Polizei fuhr der 77-Jährige auf der B179 bei der Abfahrt Planseewerk Süd in Breitenwang in nördliche Richtung. „In einer Rechtskurve fuhr der Pkw aus unbekannter Ursache gerade aus und kollidierte frontal mit dem Lkw“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.
Pkw in Graben geschleudert
Das Fahrzeug des Seniors, in dem sich auch seine 76-jährige Frau befand, wurde in weiterer Folge über eine Böschung geschleudert und landete im Straßengraben. Für den 77-Jährigen endete der Crash letztlich mit dem Tod, während seine Gattin mit schweren Verletzungen in die Klinik Murnau (Deutschland) geflogen werden musste.
Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Reutte, mehrere Rettungskräfte, ein Notarzt, die Bergrettung sowie der Notarztheli „C5“.
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