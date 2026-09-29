Pkw-Lenker (77) stirbt bei Frontalcrash mit Lkw

Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 14.30 Uhr. Laut Angaben der Polizei fuhr der 77-Jährige auf der B179 bei der Abfahrt Planseewerk Süd in Breitenwang in nördliche Richtung. „In einer Rechtskurve fuhr der Pkw aus unbekannter Ursache gerade aus und kollidierte frontal mit dem Lkw“, heißt es von einem Sprecher der Polizei.