Teambuilding aus 9000 km Entfernung in Japan

Neuer Trainer bisher zufrieden

Mit Radek Krpac haben die Linzerinnen auch einen neuen Trainer – der mit der Entwicklung bisher sehr zufrieden ist: „Natürlich hat man am Anfang gemerkt, dass sich die Abläufe mit einem neuen Trainer und einigen neuen Spielerinnen erst einspielen müssen. Mittlerweile wissen die Damen aber glaube ich schon ziemlich gut, wie ich ticke und worauf ich im Training und bei den Matches Wert legen. Alle zusammen freuen wir uns, wenn es am Samstag endlich ernst wird.“ Zuvor zug man einen neuen Sponsor an Land.