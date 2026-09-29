Berliner (42) isst Hasch-Gummibärchen und stirbt

„Die Betroffenen erlitten unterschiedlich starke Vergiftungen mit einem Opioid-Toxidrom“, sagte die Sprecherin der Senatsgesundheitsverwaltung zur Zeitung „B.Z.“. Der erste Vorfall hatte sich am 18. September ereignet. An diesem Tag rückten Sanitäterinnen und Sanitäter in Berlin-Friedrichshain zu einer 30-jährigen Frau mit schweren Bewusstseinsstörungen auf. Kurz darauf zeigte ein 40-jähriger Mann an derselben Adresse identische Symptome. Die beiden sollen als THC-Produkte verkaufte Süßigkeiten gegessen haben, die gefährliche Opioide enthielten. Was genau in den Gummibärchen steckte, war zunächst unklar.