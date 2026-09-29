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Von 27 auf 5 Grad: Nacht bleibt trocken, aber kühl

Österreich
29.09.2026 18:00
Nach einem sonnigen Dienstag mit bis zu 27 Grad wird die Nacht auf Mittwoch vielerorts ...
Nach einem sonnigen Dienstag mit bis zu 27 Grad wird die Nacht auf Mittwoch vielerorts sternenklar – dabei kühlt es auf 5 bis 13 Grad ab. (Symbolbild)(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach einem spätsommerlich warmen Dienstag mit bis zu 27 Grad zeigt sich der Himmel auch am Abend von seiner besten Seite. Wolken machen sich vielerorts aus dem Staub – dafür wartet auf Österreich eine sternenklare Nacht. Wer länger draußen bleibt, sollte die Jacke aber nicht vergessen: Die Temperaturen rauschen stellenweise bis auf nur 5 Grad hinunter.

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Am Abend lösen sich auch die letzten Quellwolken über den Bergen rasch auf. In weiten Teilen des Landes ist der Himmel dann bereits wolkenlos. In der Nacht auf Mittwoch dürfen sich Nachtschwärmer auf beste Sicht auf den Sternenhimmel freuen.

Lediglich im Westen ziehen im Laufe der Nacht einige dünne Schleierwolken durch. Im Süden und in den inneralpinen Tälern können sich gegen Morgen zudem örtlich Nebelfelder bilden.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Bis auf 5 Grad in der Nacht!
Trotz des sonnigen Wetters macht sich in der Nacht bereits deutlich der Herbst bemerkbar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 13 Grad. Besonders in windgeschützten Tälern wird es damit empfindlich frisch. Im Nordosten weht zudem weiterhin mäßiger bis zeitweise lebhafter Südostwind.

Wer sich nach der kühlen Nacht schon auf den nächsten Sonnentag freut, wird nicht enttäuscht: Auch am Mittwoch bleibt Hochdruck wetterbestimmend. Nach örtlichem Frühnebel scheint vielerorts wieder die Sonne. Vor allem im Osten bleibt es nahezu wolkenlos, während im Westen einige Wolken durchziehen können. Regen bleibt die Ausnahme – und mit 21 bis 27 Grad wird es erneut angenehm warm.

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