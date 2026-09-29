Von 27 auf 5 Grad: Nacht bleibt trocken, aber kühl

Wer sich nach der kühlen Nacht schon auf den nächsten Sonnentag freut, wird nicht enttäuscht: Auch am Mittwoch bleibt Hochdruck wetterbestimmend. Nach örtlichem Frühnebel scheint vielerorts wieder die Sonne. Vor allem im Osten bleibt es nahezu wolkenlos, während im Westen einige Wolken durchziehen können. Regen bleibt die Ausnahme – und mit 21 bis 27 Grad wird es erneut angenehm warm.