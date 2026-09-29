Paukenschlag! Auflösung der Ultras Rapid abgesagt

Verlust von solchen „Fetzn“ gilt als Schande

Was für manche nicht mehr als ein Stück Stoff ist, hat in der Ultras-Szene eine enorme Bedeutung, ein Verlust von solchen „Fetzn“ gilt als Schande. Eine Schande, die mitunter die Auflösung einer Fan-Gruppierung zur Folge haben kann. Jedenfalls dann, wenn konkurrierende Fans die Täter sind …