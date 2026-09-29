Paukenschlag! Auflösung der Ultras Rapid abgesagt

Paukenschlag in der Fan-Szene des SK Rapid: Die zumindest theoretisch im Raum gestandene Auflösung der Ultras Rapid scheint fürs Erste abgesagt zu sein – denn die in Venedig verlustig gegangenen „Fetzn“ sind offenbar wiederbeschafft worden!
Zur Erklärung: Das am vergangenen Samstag exklusiv bei sportkrone.at live übertragene Testspiel der Grün-Weißen bei der FC Venezia (0:1) war davon überschattet worden, dass den Ultras Rapid „unser Besuchsfetzn sowie ein UR & Gate 13 Jubiläumsfetzn“ aus dem Kofferraum eines Autos entwendet worden waren.
Verlust von solchen „Fetzn“ gilt als Schande
Was für manche nicht mehr als ein Stück Stoff ist, hat in der Ultras-Szene eine enorme Bedeutung, ein Verlust von solchen „Fetzn“ gilt als Schande. Eine Schande, die mitunter die Auflösung einer Fan-Gruppierung zur Folge haben kann. Jedenfalls dann, wenn konkurrierende Fans die Täter sind …
In ihrer Stellungnahme nach dem Spiel hieß es denn auch mit ernstem Ton: „Wir wissen im Moment weder wer für diesen Einbruch verantwortlich ist, noch wie unser Weg in Zukunft aussehen wird.“
Gewöhnliche Kriminelle als Täter eruiert
Nach wenigen Tagen scheint die Zukunft nun wieder freundlicher auszusehen – denn nach noch unbestätigten Meldungen, konnten die Banner inzwischen „gerettet“ werden. Demnach hätten sich Ultras der mit den Rapidlern befreundeten Venezianer in die „Fetzn“-Suche eingeschaltet – und gewöhnliche Kriminelle ohne Fußball-Hintergrund als Täter eruiert.
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