Sauna-Eklat: „Ich habe nur Schweiß weggewischt“

Tatort: eine Sauna im Tiroler Schwaz. Ein 74 Jahre alter Pensionist soll vor anderen Gästen masturbiert und einen Mann wüst bedroht haben. Nun musste der Mann in Innsbruck vor dem Richter Platz nehmen.
Beim Aufguss in einer Sauna in einem Tiroler Fitnessstudio stieg nicht nur die Temperatur – auch ein 74-Jähriger geriet offenbar in Wallungen. Laut einem Zeugen soll der Pensionist dort gleich mehrfach Hand an sich selbst angelegt haben.
„Rhythmische Bewegungen“ in Kabine
„Ich kenne den Mann bereits von mehreren ähnlichen Vorfällen“, sagte der Zeuge im Innsbrucker Landesgericht. In einem Fall sei der Senior mit erigiertem Penis in der Kabine gestanden und habe masturbiert, in einem weiteren Fall sei er vor ihm gesessen und habe „rhythmische Bewegungen“ gemacht, die eindeutig zu werten gewesen seien.
Kuriose Erklärung für intime Einlagen
Der Angeklagte hatte dafür eine deutlich harmlosere Erklärung parat: Es seien lediglich „Wischbewegungen“ gewesen. Er schwitze eben besonders stark. Masturbiert habe er jedenfalls nie. Auch den Vorwurf einer gefährlichen Drohung in der Sauna wies der Mann zurück. Von „umhacken“ sei keine Rede gewesen, lediglich vom „Erwischen“.
Richter Norbert Hofer schenkte allerdings dem Zeugen mehr Glauben. Sein noch nicht rechtskräftiges Urteil: Der 74-Jährige muss eine zur Hälfte bedingte Geldstrafe von 1500 Euro zahlen.
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