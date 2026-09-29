Sauna-Eklat: „Ich habe nur Schweiß weggewischt“

„Rhythmische Bewegungen“ in Kabine

„Ich kenne den Mann bereits von mehreren ähnlichen Vorfällen“, sagte der Zeuge im Innsbrucker Landesgericht. In einem Fall sei der Senior mit erigiertem Penis in der Kabine gestanden und habe masturbiert, in einem weiteren Fall sei er vor ihm gesessen und habe „rhythmische Bewegungen“ gemacht, die eindeutig zu werten gewesen seien.