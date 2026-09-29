Welchen Weg geht Schwarz-Blau bei Ambulanzen?

Nach 84 sitzungsfreien Tagen startet am Donnerstag der OÖ-Landtag wieder. Gleich zum Auftakt muss Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) erklären, was sie vom Ambulanz-Modell ihres blauen Regierungspartners Manfred Haimbuchner hält. Die SPÖ bringt zugleich ihren eigenen Vorschlag wieder ins Spiel.
Nach 84 sitzungsfreien Tagen kehrt am Donnerstag wieder Leben ins Landesparlament ein. Und gleich zum Auftakt muss sich Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) mit einem Vorschlag ihres blauen Regierungspartners beschäftigen.
LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner schlägt vor, Teile der heutigen Spitalsambulanzen schrittweise in vorgelagerte Wahlarztordinationen umzuwandeln. Die Sozialversicherung soll einen Großteil der Kosten übernehmen, den verbleibenden Selbstbehalt würde nach seinen Vorstellungen das Land bezahlen.
Im Landtag will SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder nun von Haberlander wissen, welches Potenzial sie in Haimbuchners Modell zur Entlastung der Spitalsambulanzen sieht – und damit auch, ob sie den blauen Vorstoß fachlich mitträgt. Binder will auf der Bühne des Landtags auch herausfinden, welchen Weg Schwarz-Blau künftig tatsächlich einschlagen will.
Die SPÖ selbst hatte bereits vor einem Jahr einen anderen Weg vorgeschlagen: Erstversorgungsambulanzen nach Wiener Vorbild sollen Patienten auffangen, die zwar Hilfe brauchen, aber nicht zwingend in einer Spitalsambulanz behandelt werden müssen. Der Antrag liegt seither in einem Unterausschuss.
Binder will den Vorschlag nun wieder in Erinnerung rufen und sagt: „Mir geht es um eine Entlastung unserer Spitalsambulanzen, die tatsächlich beim öffentlichen System ansetzt und nicht zusätzliches Geld in Richtung Wahlmedizin lenkt.“
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