Welchen Weg geht Schwarz-Blau bei Ambulanzen?

Im Landtag will SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder nun von Haberlander wissen, welches Potenzial sie in Haimbuchners Modell zur Entlastung der Spitalsambulanzen sieht – und damit auch, ob sie den blauen Vorstoß fachlich mitträgt. Binder will auf der Bühne des Landtags auch herausfinden, welchen Weg Schwarz-Blau künftig tatsächlich einschlagen will.