Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ-Binder fragt nach

Welchen Weg geht Schwarz-Blau bei Ambulanzen?

Oberösterreich
29.09.2026 14:00
„Die Patienten und Beitragszahler verdienen Klarheit, welchen Weg Schwarz-Blau jetzt tatsächlich ...
„Die Patienten und Beitragszahler verdienen Klarheit, welchen Weg Schwarz-Blau jetzt tatsächlich verfolgt. Das werde ich im Landtag nachfragen“, sagt der Dritte Landtagspräsident Peter Binder (SPÖ).(Bild: Spenlingwimmer)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Nach 84 sitzungsfreien Tagen startet am Donnerstag der OÖ-Landtag wieder. Gleich zum Auftakt muss Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) erklären, was sie vom Ambulanz-Modell ihres blauen Regierungspartners Manfred Haimbuchner hält. Die SPÖ bringt zugleich ihren eigenen Vorschlag wieder ins Spiel.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nach 84 sitzungsfreien Tagen kehrt am Donnerstag wieder Leben ins Landesparlament ein. Und gleich zum Auftakt muss sich Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (ÖVP) mit einem Vorschlag ihres blauen Regierungspartners beschäftigen.

LH-Stellvertreter Manfred Haimbuchner schlägt vor, Teile der heutigen Spitalsambulanzen schrittweise in vorgelagerte Wahlarztordinationen umzuwandeln. Die Sozialversicherung soll einen Großteil der Kosten übernehmen, den verbleibenden Selbstbehalt würde nach seinen Vorstellungen das Land bezahlen.

Im Landtag will SPÖ-Gesundheitssprecher Peter Binder nun von Haberlander wissen, welches Potenzial sie in Haimbuchners Modell zur Entlastung der Spitalsambulanzen sieht – und damit auch, ob sie den blauen Vorstoß fachlich mitträgt. Binder will auf der Bühne des Landtags auch herausfinden, welchen Weg Schwarz-Blau künftig tatsächlich einschlagen will.

Die SPÖ selbst hatte bereits vor einem Jahr einen anderen Weg vorgeschlagen: Erstversorgungsambulanzen nach Wiener Vorbild sollen Patienten auffangen, die zwar Hilfe brauchen, aber nicht zwingend in einer Spitalsambulanz behandelt werden müssen. Der Antrag liegt seither in einem Unterausschuss.

Binder will den Vorschlag nun wieder in Erinnerung rufen und sagt: „Mir geht es um eine Entlastung unserer Spitalsambulanzen, die tatsächlich beim öffentlichen System ansetzt und nicht zusätzliches Geld in Richtung Wahlmedizin lenkt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
29.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
93.040 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
81.177 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
77.350 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
986 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Mehr Oberösterreich
SPÖ-Binder fragt nach
Welchen Weg geht Schwarz-Blau bei Ambulanzen?
Feuerwehr löschte
Auto geriet während der Fahrt plötzlich in Brand
Aus Deutschland
Leondinger Firma bekommt Millionen-Investition
Krone Plus Logo
Bis zu 78 Tage
Für einen Termin beim Facharzt braucht man Geduld
Krone Plus Logo
Hütte am Berg
Kein Luxusresort, sondern gemütliches Schutzhaus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf