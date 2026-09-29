Auto geriet während der Fahrt plötzlich in Brand

Während der Fahrt bemerkte ein 58-Jähriger plötzlich in den frühen Morgenstunden, dass große Mengen Rauch aus seinem Auto qualmten. Kurze Zeit später schon stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen – deren Ursache konnte sich der Lenker nicht erklären.
Ein Auto stand in der Nacht auf Dienstag im Gemeindegebiet von St. Marienkirchen am Hausruck in Vollbrand. Ein 58-jähriger Lenker aus Eberschwang war am 29. September 2026 gegen 4:30 Uhr mit seinem PKW auf der L1075 von Geiersberg kommend in Fahrtrichtung Eberschwang unterwegs.
Geparkt und ausgestiegen
Dabei bemerkte der Lenker eine enorme Rauchentwicklung bei seinem Wagen, woraufhin er das Fahrzeug am Straßenrand abstellte. Der 58-Jährige stieg aus dem Auto aus und kurz darauf geriet das Fahrzeug in Brand. Der Mann verständigte die Feuerwehr.
Brandursache unklar
Die FF St. Marienkirchen am Hausruck rückte mit 20 Männern an und konnte den Brand rasch löschen. Der Lenker wurde bei dem Brandereignis nicht verletzt, konnte sich die Ursache für den Brand jedoch nicht erklären. Am PKW entstand ein Totalschaden.
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