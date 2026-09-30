Forstarbeiter stürzte zehn Meter über Felswand ab

Rettungsflug ins Spital

Aufgrund des dichten Waldes war eine direkte Bergung durch den einfliegenden Notarzthubschrauber nicht möglich. Mitglieder der Bergrettung mussten den Verletzten in ein offeneres Gelände tragen, von wo aus er vom Notarzthubschrauber aufgenommen werden konnte. Der 60-Jährige wurde dann zur weiteren medizinischen Versorgung ins Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr geflogen.