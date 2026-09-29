Langfinger bestahl Seniorin mit Toiletten -Trick

Gegen 9.45 Uhr wurde die Frau im Bereich der Kammerhofgasse von einem bislang unbekannten Mann angesprochen. Der unbekannte Mann ersuchte die Seniorin, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln, da er für den Besuch einer öffentlichen Toilette Kleingeld benötige. Während die Frau in ihrer Geldbörse nach dem entsprechenden Wechselgeld suchte, gelang es dem Täter, unbemerkt mehrere Banknoten aus der Geldbörse der Frau zu entnehmen.



Präventionstipps

Die Polizei ersucht insbesondere ältere Personen, bei unerwartetem Geldwechsel- oder Hilfeersuchen besonders vorsichtig zu sein.

• Lassen Sie fremde Personen nicht unmittelbar an Ihre Geldbörse heran.

• Öffnen Sie Ihre Geldbörse möglichst nicht vor Unbekannten und zeigen Sie dabei nicht den Inhalt.

• Lassen Sie sich beim Bezahlen oder Geldwechsel nicht ablenken.

• Seien Sie besonders vorsichtig, wenn eine fremde Person Ihre Aufmerksamkeit gezielt auf Kleingeld, Banknoten oder vermeintlichen Geldwechsel lenkt.

• Sollten Sie den Verdacht haben, Opfer eines Trickdiebstahls

geworden zu sein, verständigen Sie unverzüglich die Polizei.