Motorradfan (91) stirbt bei Ausfahrt mit Vespa

„Er ist erst im Vorjahr geehrt worden, weil er noch mit 90 Jahren mit dem Motorrad unterwegs war. Er war ein Leben lang immer einspurig unterwegs, hat mit einer Gruppe von Freunden viele Ausflüge gemacht“, sagt Andreas Derntl, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen über seinen Gemeindebürger Rudolf H.. Der mehr als nur rüstige Pensionist war am Dienstag gegen 11.45 Uhr von Windischgarsten kommend in Richtung Kirchdorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der hochbetagte Lenker in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab.