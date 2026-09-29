Motorradfan (91) stirbt bei Ausfahrt mit Vespa

Seine Liebe zum Motorradfahren begleitete ihn sein ganzes Leben lang – bis in den Tod. Ein 91-Jähriger aus St. Georgen an der Gusen verunglückte am Dienstag gegen 11.45 Uhr mit seiner Vespa auf der B138 bei St. Pankraz tödlich.
„Er ist erst im Vorjahr geehrt worden, weil er noch mit 90 Jahren mit dem Motorrad unterwegs war. Er war ein Leben lang immer einspurig unterwegs, hat mit einer Gruppe von Freunden viele Ausflüge gemacht“, sagt Andreas Derntl, Bürgermeister von St. Georgen an der Gusen über seinen Gemeindebürger Rudolf H.. Der mehr als nur rüstige Pensionist war am Dienstag gegen 11.45 Uhr von Windischgarsten kommend in Richtung Kirchdorf unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam der hochbetagte Lenker in einer Linkskurve ohne Fremdeinwirkung rechts von der Fahrbahn ab.
Er blieb im Straßengraben liegen
Rudolf H. stürzte schwer und blieb reglos im Straßengraben liegen, die Vespa wurde wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Nachfolgende Verkehrsteilnehmer führten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und verständigten die Rettungskräfte. Es wurde sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, die jedoch erfolglos verliefen. Der Notarzt konnte nur mehr der Tod des Mühlviertlers feststellen.
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