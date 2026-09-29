Dubiose Betrugsserie kurz nach der Haftentlassung

Gut einen Monat nach seiner Haftentlassung wurde die Versuchung für einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Feldkirchen offenbar wieder zu groß. Er schlitterte erneut in eine Betrugsserie: Erst im Juni wurde der junge Mann wegen gleichgelagerter Vergehen bedingt aus der Haft entlassen – nun steht er im Verdacht, zwischen Juli und September Mobilfunkbetreiber mit gefälschten Firmenbuchauszügen getäuscht zu haben.