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Darum sehen die Schweden ihre Royals Schwarz-Weiß!

Royals
29.09.2026 14:21
Royaler Auftritt in Stockholm: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia trafen gemeinsam mit Chris ...
Royaler Auftritt in Stockholm: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia trafen gemeinsam mit Chris O’Neill und Prinzessin Madeleine am schwedischen Reichstag ein. Dort nahmen sie an den Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Parlamentsjahres teil,(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)
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Von krone.at

Am Dienstag drehte sich in Stockholm alles um einen ganz besonderen Termin – und bei Schwedens Königsfamilie auch um die richtige Kleiderwahl! Schwedens Prinzessinnen und Königin Silvia erschienen geschlossen im eleganten Schwarz-Weiß-Look. Zufall? Ganz und gar nicht!

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Am 29. September 2026 eröffnete König Carl XVI. Gustaf mit seiner traditionellen Rede feierlich das schwedische Parlament in Stockholm. Bei diesem wichtigen Staatsakt ist die Königsfamilie traditionell mit dabei. Und ebenso traditionsreich ist der strenge Dresscode.

Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria, Prinzessin Madeleine und Prinzessin Sofia erschienen allesamt in eleganten Schwarz-Weiß-Looks. Die Royal-Ladies setzten dabei auf schlichte Eleganz, klassische Schnitte und eine auffallend abgestimmte Farbpalette.

Am Dienstag erschienen Schwedens Prinzessinnen und Königin Silvia geschlossen im eleganten ...
Am Dienstag erschienen Schwedens Prinzessinnen und Königin Silvia geschlossen im eleganten Schwarz-Weiß-Look.(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)

Der wahre Grund für den Schwarz-Weiß-Look
Doch hinter der Kleiderwahl steckt weit mehr als ein modisches Statement oder eine Absprache der Damen.

Die schwarz-weiße Garderobe geht auf die historische schwedische Hoftracht zurück, die im 18. Jahrhundert eingeführt wurde. Charakteristisch waren damals schwarze Gewänder mit auffälligen weißen Ärmeln, den sogenannten „Gallerärmar“.

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Über Generationen hinweg wurde die prachtvolle Hoftracht bei offiziellen Anlässen getragen und prägte das Erscheinungsbild des schwedischen Hofes. Zwar verschwand die ursprüngliche Tracht mit dem Wandel des schwedischen Staatswesens, doch die traditionelle Farbkombination lebt bis heute fort und wird bei besonderen staatlichen Anlässen von den weiblichen Mitgliedern der Königsfamilie weiterhin gepflegt.

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