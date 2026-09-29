Darum sehen die Schweden ihre Royals Schwarz-Weiß!

Am Dienstag drehte sich in Stockholm alles um einen ganz besonderen Termin – und bei Schwedens Königsfamilie auch um die richtige Kleiderwahl! Schwedens Prinzessinnen und Königin Silvia erschienen geschlossen im eleganten Schwarz-Weiß-Look. Zufall? Ganz und gar nicht!
Am 29. September 2026 eröffnete König Carl XVI. Gustaf mit seiner traditionellen Rede feierlich das schwedische Parlament in Stockholm. Bei diesem wichtigen Staatsakt ist die Königsfamilie traditionell mit dabei. Und ebenso traditionsreich ist der strenge Dresscode.
Königin Silvia, Kronprinzessin Victoria, Prinzessin Madeleine und Prinzessin Sofia erschienen allesamt in eleganten Schwarz-Weiß-Looks. Die Royal-Ladies setzten dabei auf schlichte Eleganz, klassische Schnitte und eine auffallend abgestimmte Farbpalette.
Der wahre Grund für den Schwarz-Weiß-Look
Doch hinter der Kleiderwahl steckt weit mehr als ein modisches Statement oder eine Absprache der Damen.
Die schwarz-weiße Garderobe geht auf die historische schwedische Hoftracht zurück, die im 18. Jahrhundert eingeführt wurde. Charakteristisch waren damals schwarze Gewänder mit auffälligen weißen Ärmeln, den sogenannten „Gallerärmar“.
Über Generationen hinweg wurde die prachtvolle Hoftracht bei offiziellen Anlässen getragen und prägte das Erscheinungsbild des schwedischen Hofes. Zwar verschwand die ursprüngliche Tracht mit dem Wandel des schwedischen Staatswesens, doch die traditionelle Farbkombination lebt bis heute fort und wird bei besonderen staatlichen Anlässen von den weiblichen Mitgliedern der Königsfamilie weiterhin gepflegt.
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