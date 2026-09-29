Darum sehen die Schweden ihre Royals Schwarz-Weiß!

Royaler Auftritt in Stockholm: Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia trafen gemeinsam mit Chris O’Neill und Prinzessin Madeleine am schwedischen Reichstag ein. Dort nahmen sie an den Feierlichkeiten zur Eröffnung des neuen Parlamentsjahres teil,

(Bild: APA-Images / TT News Agency / Anders Wiklund)