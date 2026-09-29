Fast jeder zehnte Junglehrer wirft wieder hin

Ausfälle mitdenken

Geht es um den Lehrermangel, sollten laut den Autoren von „Bildung auf einen Blick“ zusätzlich auch längerfristige Personalausfälle mitgedacht werden: Im Schuljahr 2024/25 sind in Österreich zehn Prozent der voll qualifizierten Lehrkräfte für mindestens zwei Monate nicht in der Klasse gestanden. Ein großer Anteil waren Elternkarenzen, über 20 Prozent entfielen allerdings auf unbezahlten Urlaub und zehn Prozent auf Sabbaticals. Unter den elf Ländern mit Vergleichsdaten liegt Österreich damit an erster Stelle vor Südkorea (9) und Irland (8), in Estland oder der Slowakei sind es knapp zwei Prozent.