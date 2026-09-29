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Ein Jahr voller Trauer

Hamilton: „Das Leben ohne ihn fällt mir schwer“

Formel 1
29.09.2026 14:00
Formel-1-Star Lewis Hamilton vermisst seinen toten Hund Roscoe.
Formel-1-Star Lewis Hamilton vermisst seinen toten Hund Roscoe.(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Pavel Bednyakov, instagram.com/lewishamilton/)
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Von krone Sport

Ein Jahr nach dem Tod seiner Bulldogge Roscoe erinnert Lewis Hamilton mit emotionalen Worten an seinen langjährigen Begleiter: „Das Leben ohne meinen besten Freund fällt mir sehr schwer.“ Der Ferrari-Star widmete seinem Hund auf Instagram einen berührenden Beitrag ...

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„Ein Jahr ist es nun her, dass Roscoe von uns gegangen ist. Das Leben ohne meinen besten Freund fällt mir sehr schwer. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, er wäre bei mir. Ich denke jeden Tag an ihn und Coco (Hamiltons andere englische Bulldogge, die 2020 starb, Anm. d.Red.). So traurig ich auch darüber bin, sie nicht mehr bei mir zu haben, so dankbar bin ich für die Zeit, die wir geteilt haben. Und dafür, dass sie Teil meines Lebens waren.“

Roscoe war im Alter von zwölf Jahren gestorben. Seit 2013 waren Hamilton und seine Bulldogge nahezu unzertrennlich. Der Vierbeiner gehörte längst zum festen Bild im Formel-1-Fahrerlager, begleitete den siebenfachen Weltmeister regelmäßig an die Rennstrecken und genoss dort auch die Aufmerksamkeit der anderen Fahrer.

Hamilton schrieb weiter: „Sie waren in einigen der glücklichsten Phasen meines Lebens an meiner Seite. Heute schaue ich mir Fotos und Videos an, lache und strahle übers ganze Gesicht, wenn ich an diese Momente zurückdenke.“

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Über eine Million Likes
Roscoe war bei Hamiltons Fans äußerst beliebt. Der Beitrag erreichte innerhalb kürzester Zeit über eine Million Likes. Auf seinem eigenen Instagram-Account folgten Roscoe rund 1,4 Millionen Menschen. Der Hund führte ein außergewöhnliches Leben: Privatjet-Flüge, Besuche im Hundesalon, Massagen und eine VIP-Behandlung im Fahrerlager gehörten dazu. Hinter den Kulissen verfolgte Roscoe das Geschehen sogar an einem „eigenen” Monitor.

Hamilton bedankte sich bei seinen Fans für deren Anteilnahme: „So viele von Euch haben das selbst schon durchgemacht und sich mit Liebe und Unterstützung bei mir gemeldet. Es bedeutet mir so viel zu wissen, wie sehr Roscoe geliebt wurde. Ruhe in Frieden, Kumpel, ich werde Dich immer lieben.“

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