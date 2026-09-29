Hamilton: „Das Leben ohne ihn fällt mir schwer“

„Ein Jahr ist es nun her, dass Roscoe von uns gegangen ist. Das Leben ohne meinen besten Freund fällt mir sehr schwer. Es vergeht kein Tag, an dem ich mir nicht wünsche, er wäre bei mir. Ich denke jeden Tag an ihn und Coco (Hamiltons andere englische Bulldogge, die 2020 starb, Anm. d.Red.). So traurig ich auch darüber bin, sie nicht mehr bei mir zu haben, so dankbar bin ich für die Zeit, die wir geteilt haben. Und dafür, dass sie Teil meines Lebens waren.“