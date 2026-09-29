Ex-Weltmeister zu sieben Jahren Haft verurteilt

Der frühere Snooker-Weltmeister Graeme Dott ist wegen sexuellen Missbrauchs zweier Minderjähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt worden.
Die Vorfälle ereigneten sich in den Jahren 1993 bis 2010, wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete. Demnach sollen beide Opfer zur Tatzeit noch im Grundschulalter gewesen sein. Dott war vor knapp einem Monat in einem Geschworenenprozess in Schottland schuldig gesprochen worden. Der Schotte hatte die Vorwürfe bestritten.
Opfer „um erheblichen Teil ihrer Kindheit gebracht“
Eines der Opfer, eine inzwischen über 40 Jahre alte Frau, soll sich bereits 2001 an die Polizei gewandt haben. Warum es so lange gedauert hat, bis es zu einer Verurteilung kam, war zunächst nicht klar. Ein zweites, männliches Opfer soll erst später Anzeige erstattet haben. Der inzwischen 49-jährige Dott wurde 2006 Snooker-Weltmeister.
Er habe beide Opfer „um einen erheblichen Teil ihrer Kindheit gebracht“, sagte der Vorsitzende Richter bei der Verkündung des Strafmaßes, wie PA berichtete.
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