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„Schöne Woche frei“

Überraschendes Erstrunden-Aus: Das sagt Littler

Sport-Mix
29.09.2026 14:42
Darts-Star Luke Littler
Darts-Star Luke Littler(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Darts-Weltmeister Luke Littler ist beim World Grand Prix in Leicester völlig überraschend schon in der ersten Runde ausgeschieden und reagierte auf Instagram auf das Aus.

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Littler unterlag am Montagabend seinem englischen Landsmann Luke Woodhouse mit 1:2 in den Sätzen. Beim World Grand Prix wird im Modus „Double in double out“ gespielt. Bedeutet: Nicht nur zum Beenden eines Legs, sondern auch zum Start brauchen die Spieler einen Treffer in ein Doppel-Segment.

„Luke ist kein Roboter“
Woodhouse nahm Littler nach dem Match ausdrücklich in Schutz. „Luke ist kein Roboter. Es wird Tage und Wochen und was auch immer geben, an denen er nicht ganz bei 100 Prozent ist. Aber hört mal, ich glaube, andere haben es bereits gesagt, und ich sage es noch einmal: Luke ist einzigartig.“

Der 37-Jährige legte nach: „Ich hoffe, die Leute nehmen sich die Zeit, zu erkennen, wie gut er ist, und machen ihm das Leben nicht schwer. Vielleicht gibt es nie wieder einen wie Luke Littler.“

Besonders bitter für „The Nuke“: In der vergangenen Saison hatte Littler den World Grand Prix noch gewonnen.

Diese Story postete Littler nach seiner Niederlage auf Instagram.
Diese Story postete Littler nach seiner Niederlage auf Instagram.(Bild: Krone KREATIV/instagram.com/lukethenukelittler/)

„Nun eine schöne Woche frei“
Littler selbst gratulierte Woodhouse anschließend zu dessen Leistung. Sein Gegner habe „seine Chance genutzt“, er selbst habe „nun eine schöne Woche frei“ bekommen, schrieb der Weltmeister in seiner Instagram-Story. Ganz ungelegen dürfte ihm die Pause nicht kommen: Littler ist bekennender Fan der Fußballsimulation EA FC, und der neue Teil EA FC 2027 erschien erst vor wenigen Wochen. Gut möglich also, dass „The Nuke“ die unerwartet freie Woche nun auch für die eine oder andere Zocker-Session nutzt.

Auch MvG schon draußen
Littler war nicht der einzige Superstar, für den beim World Grand Prix früh Schluss war. Auch Michael van Gerwen musste nach einem 1:2 gegen Ryan Joyce bereits in Runde eins die Segel streichen.

Michael van Gerwen schied ebenfalls in der 1. Runde aus.
Michael van Gerwen schied ebenfalls in der 1. Runde aus.(Bild: AP/Kin Cheung)

Beim World Grand Prix werden in diesem Jahr insgesamt 750.000 Pfund, umgerechnet rund 874.000 Euro, ausgeschüttet. Der Sieger kassiert 150.000 Pfund, also etwa 175.000 Euro.

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