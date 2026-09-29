Überraschendes Erstrunden-Aus: Das sagt Littler

„Nun eine schöne Woche frei“

Littler selbst gratulierte Woodhouse anschließend zu dessen Leistung. Sein Gegner habe „seine Chance genutzt“, er selbst habe „nun eine schöne Woche frei“ bekommen, schrieb der Weltmeister in seiner Instagram-Story. Ganz ungelegen dürfte ihm die Pause nicht kommen: Littler ist bekennender Fan der Fußballsimulation EA FC, und der neue Teil EA FC 2027 erschien erst vor wenigen Wochen. Gut möglich also, dass „The Nuke“ die unerwartet freie Woche nun auch für die eine oder andere Zocker-Session nutzt.