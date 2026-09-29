NÖ: Güterzug schleift Pkw 35 Meter weit mit

An einem Bahnübergang in Götzendorf an der Leitha (Bezirk Bruck an der Leitha) in NÖ ist Dienstagfrüh ein Pkw von einem Güterzug erfasst worden
Der Niederösterreicher dürfte den herannahenden Güterzug beim Überqueren des Bahnübergangs übersehen haben. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde von der Wucht der Kollision erfasst und vom Zug rund 35 Meter weit mitgeschleift.
Der 89-Jährige wurde nach dem Unfall vom Notarzthubschrauber „Christophorus 9“ geborgen und ins Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Laut Polizei wurde der Mann direkt durch den Zusammenstoß verletzt.
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