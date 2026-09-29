NÖ: Güterzug schleift Pkw 35 Meter weit mit

Der Niederösterreicher dürfte den herannahenden Güterzug beim Überqueren des Bahnübergangs übersehen haben. Trotz einer eingeleiteten Notbremsung konnte der Lokführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Pkw wurde von der Wucht der Kollision erfasst und vom Zug rund 35 Meter weit mitgeschleift.