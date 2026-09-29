Spritpreise: Texas ruft Katastrophenzustand aus

Der Konflikt mit dem Iran, welcher seit sieben Monaten tobt, hatte sich massiv auf die Ölpreise ausgewirkt. Am Dienstag legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November um 0,14 Prozent auf 105,43 US-Dollar zu.

Fehlende Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie Anzeichen einer starken Nachfrage sorgten für ein Plus bei den Ölnotierungen, während die Wiederaufnahme von Öllieferungen über eine wichtige Pipeline des führenden Exporteurs Saudi-Arabien nicht für eine Entlastung sorgte.