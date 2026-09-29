Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Diesel bei 1,30 Euro

Spritpreise: Texas ruft Katastrophenzustand aus

Außenpolitik
29.09.2026 13:07
Die Texaner sehen sich mit hohen Spritpreisen konfrontiert – allerdings auf einem Niveau, über ...
Die Texaner sehen sich mit hohen Spritpreisen konfrontiert – allerdings auf einem Niveau, über das die Europäer eher lachen.(Bild: AFP/BRANDON BELL)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran treibt weltweit die Spritpreise in die Höhe – auch in den Vereinigten Staaten, wo man im Vergleich zu Europa aber immer noch regelrechte Schnäppchenpreise zahlt. In Texas kostet der Liter Diesel umgerechnet etwa 1,30 Euro – und das bewegte Gouverneur Greg Abbott bereits dazu, den nationalen Notstand auszurufen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Aktuell zahlt man im „Lone Star State“ rund 5,86 pro Gallone (etwa 3,78 Liter) Diesel. Umgerechnet sind das etwa 1,30 Euro je Liter – so billig war der Diesel in Österreich zuletzt im Jahr 2021. Doch in den USA ist man anderes gewohnt, noch im Februar dieses Jahres hatten die Texaner für 3,30 US-Dollar pro Gallone ihre Tanks gefüllt, berichtet etwa die „Texas Tribune“. 

Diese Entwicklung veranlasste den republikanischen Gouverneur nun sogar dazu, einen landesweiten Notstand auszurufen, denn auch in den USA brauchen die tonnenschweren Lkws und Landmaschinen vor allem eines: günstigen Diesel. „Unsere Landwirtschaft und der Güterverkehr in Texas sind auf Diesel angewiesen“, schrieb Abbott in einer Erklärung: „Die aktuellen Rekordpreise gefährden beide Branchen und treiben die Kosten für jede texanische Familie in die Höhe.“ 

Gefärbter Diesel darf nun in Lkws getankt werden
Mit dem Erlass hebelt der Gouverneur allerdings die ohnehin schon relativ laxen Umweltgesetze aus. Denn neben der Aussetzung für Beschränkungen des Schwerverkehrs können die Frächter nun auch gefärbten Diesel verwenden. Gefärbter Dieselkraftstoff ist chemisch identisch mit dem an Tankstellen erhältlichen Standarddiesel, wird jedoch rot eingefärbt und in landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen verwendet.

Die Spritpreise stiegen auch in den USA seit dem Beginn des Iran-Krieges.
Die Spritpreise stiegen auch in den USA seit dem Beginn des Iran-Krieges.(Bild: AFP/RONALDO SCHEMIDT)

Da er von der Bundes- und Landessteuer auf Kraftstoffe befreit ist, ist seine Verwendung auf öffentlichen Straßen in der Regel verboten, und Zuwiderhandlungen werden gemäß Landesrecht mit Bußgeldern wegen Steuerhinterziehung geahndet. Außerdem setzte Abbott die Vorschriften für die Verwendung von emissionsärmerem Kraftstoff bis zur bundesweit geltenden Untergrenze herab. Nicht angetastet wird die Kraftstoffsteuer, die in den USA bei 20 Cent pro Gallone liegt. 

Demokraten: „Unnötigen Krieg beenden“
Kritik gab es von Abbotts politischem Gegenspieler, den in Texas traditionell schwachen Demokraten. Sie forderten, dass der republikanische Gouverneur an US-Präsident Donald Trump appelliere, dessen „absurde Zollpolitik“ zu beenden. Außerdem sprachen sie sich für ein Ende des „unnötigen Krieges“ im Nahen Osten aus. 

Lesen Sie auch:
Vor dem Konflikt wurden etwa 20 Prozent der weltweiten Öl- und Gasversorgung durch die Straße ...
Straße von Hormuz
Ölpreise nach Trumps Absage an Iran gestiegen
28.09.2026
„Nichts angeboten“
Trump dementiert Zugeständnisse an den Iran
29.09.2026
Hitzige Debatte
Gegen „Trumpflation“: Spritpreisbremse fixiert
28.09.2026

Der Konflikt mit dem Iran, welcher seit sieben Monaten tobt, hatte sich massiv auf die Ölpreise ausgewirkt. Am Dienstag legte der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November um 0,14 Prozent auf 105,43 US-Dollar zu. 

Fehlende Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran sowie Anzeichen einer starken Nachfrage sorgten für ein Plus bei den Ölnotierungen, während die Wiederaufnahme von Öllieferungen über eine wichtige Pipeline des führenden Exporteurs Saudi-Arabien nicht für eine Entlastung sorgte.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
29.09.2026 13:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
87.680 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Oberösterreich
Nur fünf Skigebiete haben gute Überlebenschance
81.064 mal gelesen
Krone Plus Logo
Weiße Bänder mitten in der Hauptsaison – wie geht´s mit unseren Skigebieten weiter?
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
80.857 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
983 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
908 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Kolumnen
Der SPÖ droht jetzt die Aktion „Toter Oktober“
871 mal kommentiert
Öffentlich Babler das Vertrauen entziehen – das trauen sich die Heerscharen seiner ...
Mehr Außenpolitik
Diesel bei 1,30 Euro
Spritpreise: Texas ruft Katastrophenzustand aus
Trump will angreifen
Iran droht mit dem Aus für alle Ölexporte
Krone Plus Logo
Krone+ kennt Favoriten
Wer Trump bei Midterms zur lahmen Ente machen will
Verhärtete Fronten
EU-Budget: Stocker und Verbündete drohen mit Veto
Justiz prüft Anzeige
Klassenliste, Remigration: FPÖ-Mann droht Ärger
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf