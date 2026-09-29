Hai verirrte sich in künstlichen Kanal in Südkorea

Seit seiner Entdeckung wurde er aber nie beim Fressen beobachtet. Die Behörden fürchten daher, dass sein Aufenthalt in dem engen und flachen Kanal die Gesundheit gefährden könnte. In den nächsten Tagen soll erneut versucht werden, das Tier in das offene Meer zu treiben. Diesmal soll es nicht mehr mit Booten und Wasserstrahlen versucht werden, sondern mit einem speziell angefertigten Netz.