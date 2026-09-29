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Zuckerbäcker-Ikone!

Philipp Zauner ist Juror bei „Das große Backen“!

Adabei Österreich
29.09.2026 13:10
Philipp Zauner ist Juror bei „Das große Backen Österreich” an der Seite von Star-Patissière & ...
Philipp Zauner ist Juror bei „Das große Backen Österreich” an der Seite von Star-Patissière & Konditorweltmeisterin Eveline Wild. Durch die Sendung führt Publikumsliebling Rudi Roubinek.(Bild: (c) PULS 4 / Joerg Klickermann)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Backfans dürfen sich freuen: Am 27. Oktober startet endlich die österreichische Version von „Das große Backen“. Jetzt steht auch fest, wer über Torten, Tartes und süße Kunstwerke urteilen wird: Zuckerbäcker-Ikone Philipp Zauner aus Bad Ischl ist gemeinsam mit Star-Patissière Eveline Wild in der Jury. Moderiert wird die neue ATV-Show von Rudi Roubinek.

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Das Geheimnis ist gelüftet: Philipp Zauner ist Juror bei „Das große Backen Österreich” an der Seite von Star-Patissière & Konditorweltmeisterin Eveline Wild. Zauner ist Geschäftsführer der traditionsreichen Konditorei Zauner in Bad Ischl, einem Haus, das seit sieben Generationen österreichische Mehlspeiskultur prägt.

„Wettkampf bis zur letzten Minute“
„Ich freue mich auf die Entwicklung der Kandidaten mit fortschreitender Zeit. Wer bei diesem Format weit kommen möchte, muss auch eine gewisse Entwicklung hinlegen und sollte dem Rat der Juroren folgen. Auch freue ich mich auf Hobbybäcker und Bächerinnen aus dem ganzen Land, die Stärken in den unterschiedlichsten Bereichen haben und deshalb trotz vorgegebener Aufgaben uns als Jury mit einer großen Bandbreite zu überzeugen versuchen. Die Zuseher erwartet ein enger Wettkampf bis zur letzten Sekunde, der sicherlich auch die eine oder andere unerwartete Wendung bringt“, startet Philipp Zauner mit klaren Erwartungen in die Show.

Philipp Zauner mit dem Pokal, den es zu gewinnen gibt.
Philipp Zauner mit dem Pokal, den es zu gewinnen gibt.(Bild: (c) PULS 4 / Joerg Klickermann)

Leidenschaft in die Wiege gelegt
An der Seite von Eveline Wild bringt Philipp Zauner Leidenschaft mit, die ihm buchstäblich in die Wiege gelegt wurde. An seinem geschulten Blick führt für die Kandidaten kein Weg vorbei. Gemeinsam bewerten Eveline Wild und Philipp Zauner Woche für Woche, ob Technik, Geschmack und Optik zu einem stimmigen Gesamtwerk verschmelzen und ob die Kandidaten unter Druck wirklich aufgehen.

Durch die Sendung führt Publikumsliebling Rudi Roubinek. Wer ab 27. Oktober um die Wette backen darf, wird rechtzeitig verraten.

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„Das große Backen“ ist ein Format von Love Productions, vertrieben durch BBC-Studios. „Das große Backen Österreich“ ab Dienstag, 27. Oktober, um 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4­

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