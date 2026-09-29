Philipp Zauner ist Juror bei „Das große Backen“!

„Wettkampf bis zur letzten Minute“

„Ich freue mich auf die Entwicklung der Kandidaten mit fortschreitender Zeit. Wer bei diesem Format weit kommen möchte, muss auch eine gewisse Entwicklung hinlegen und sollte dem Rat der Juroren folgen. Auch freue ich mich auf Hobbybäcker und Bächerinnen aus dem ganzen Land, die Stärken in den unterschiedlichsten Bereichen haben und deshalb trotz vorgegebener Aufgaben uns als Jury mit einer großen Bandbreite zu überzeugen versuchen. Die Zuseher erwartet ein enger Wettkampf bis zur letzten Sekunde, der sicherlich auch die eine oder andere unerwartete Wendung bringt“, startet Philipp Zauner mit klaren Erwartungen in die Show.